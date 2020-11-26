Экс-врач Марадоны Кахе: «Диего не лечили должным образом»

Бывший доктор Диего Марадоны Альфред Кахе выразил мнение о последних медицинских вмешательствах в адрес аргентинца. У Кахе есть вопросы.

«Выписка Марадоны после последней операции на головном мозге мне не кажется логичной. Диего следовало оставить в больнице. Также не было проведено сердечно-сосудистое обследование в полной мере. Марадону не лечили должным образом.

В последнее время Диего было грустно. По словам его психолога, он был в депрессии. Он говорил, что уже сделал все в жизни. Это выражение мне не понравилось», – цитирует Кахе Clarin.

Адвокат Марадоны Матиас Морла сообщил, что скорая помощь перед смертью Марадоны приехала более чем через 30 минут.