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Экс-врач Марадоны Кахе: «Диего не лечили должным образом»

26 ноября 2020, 16:15

Бывший доктор Диего Марадоны Альфред Кахе выразил мнение о последних медицинских вмешательствах в адрес аргентинца. У Кахе есть вопросы.

«Выписка Марадоны после последней операции на головном мозге мне не кажется логичной. Диего следовало оставить в больнице. Также не было проведено сердечно-сосудистое обследование в полной мере. Марадону не лечили должным образом.

В последнее время Диего было грустно. По словам его психолога, он был в депрессии. Он говорил, что уже сделал все в жизни. Это выражение мне не понравилось», – цитирует Кахе Clarin.

Адвокат Марадоны Матиас Морла сообщил, что скорая помощь перед смертью Марадоны приехала более чем через 30 минут.

  • Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания.
  • Со сборной Аргентины Марадона выигрывал ЧМ-1986.
  • В стране объявлен трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.

Источник: Clarin
Аргентина Марадона Диего
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