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    Экс-игрока «Динамо» и сборной Белоруссии Хомутовского оштрафовали за участие в акции протеста

    Бывший футболист сборной Белоруссии Василий Хомутовский поучаствовал в белорусской акции протеста. За это спортсмен понес наказание.

    «Я вообще не хотел давать какие-либо комментарии, но пока проходило судебное заседание, в СМИ появилась недостоверная информация о том, что мне назначен административный арест на десять суток. Эти публикации я увидел, когда вышел из здания суда, и вынужден был их срочно опровергать.

    Всe заняло около 30 минут. К процессу был допущен мой адвокат. Судья внимательно выслушала наши пояснения и доводы, изучила материалы дела. Своего участия в акции протеста я не отрицал. В итоге суд назначил мне взыскание в виде штрафа. Постановление суда обжаловать не намерен», – цитирует белоруса by.tribuna.com.

    • В России Хомутовский играл за «Динамо», «Томь», «Амкар».
    • На счету игрока 26 матчей за сборную (2000-2008 годы).
    • Игрок дважды брал чемпионат Румынии со «Стяуа».

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    Источник: by.tribuna.com

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    Сегодня, 00:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18697

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Бывший футболист и настоящий мудак. Лукашенко может быть и плох, но идти за безумной блогершей - это полный отстой.

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