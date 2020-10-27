Экс-игрока «Динамо» и сборной Белоруссии Хомутовского оштрафовали за участие в акции протеста

Бывший футболист сборной Белоруссии Василий Хомутовский поучаствовал в белорусской акции протеста. За это спортсмен понес наказание.

«Я вообще не хотел давать какие-либо комментарии, но пока проходило судебное заседание, в СМИ появилась недостоверная информация о том, что мне назначен административный арест на десять суток. Эти публикации я увидел, когда вышел из здания суда, и вынужден был их срочно опровергать.

Всe заняло около 30 минут. К процессу был допущен мой адвокат. Судья внимательно выслушала наши пояснения и доводы, изучила материалы дела. Своего участия в акции протеста я не отрицал. В итоге суд назначил мне взыскание в виде штрафа. Постановление суда обжаловать не намерен», – цитирует белоруса by.tribuna.com.