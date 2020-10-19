Медведев: «Даже не успели обсудить с «Химками» вариант с обменом матчей»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал закрытие трибун на спортивных мероприятиях в Подмосковье.

«Мы даже не успели проанализировать вариант с обменом матчей. Руководство Московской области заявило, что матч не будет переноситься, игра будет без зрителей. Дело до переносов не дошло.

Стоит ли ждать таких мер в Петербурге? В каждом регионе своя обстановка. У нас только что закончился St. Petersburg Open, где зрители в разрешенном количестве пришли посмотреть турнир.

Все стандарты и рекомендации были соблюдены, включая измерение температуры, масок и перчаток. Надеюсь, закрытие или сокращение наших спортивных арен не коснется. Хотя, конечно, это зависит не только от нас», – приводит слова Медведева Sport24.