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    Медведев: «Даже не успели обсудить с «Химками» вариант с обменом матчей»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал закрытие трибун на спортивных мероприятиях в Подмосковье.

    «Мы даже не успели проанализировать вариант с обменом матчей. Руководство Московской области заявило, что матч не будет переноситься, игра будет без зрителей. Дело до переносов не дошло.

    Стоит ли ждать таких мер в Петербурге? В каждом регионе своя обстановка. У нас только что закончился St. Petersburg Open, где зрители в разрешенном количестве пришли посмотреть турнир.

    Все стандарты и рекомендации были соблюдены, включая измерение температуры, масок и перчаток. Надеюсь, закрытие или сокращение наших спортивных арен не коснется. Хотя, конечно, это зависит не только от нас», – приводит слова Медведева Sport24.

    • Матч «Химки» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 ноября.
    • Сообщается, что вслед за Подмосковьем матчи со зрителями могут запретить в Москве.

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    Источник: Sport24

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