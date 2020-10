Сен-Максимен заключил с «Ньюкаслом» новый шестилетний контракт

«Ньюкасл» объявил о продлении соглашения с нападающим Алленом Сен-Максименом.

Новый контракт между сторонами рассчитан до июня 2026 года.

#NUFC are thrilled to announce that Allan Saint Maximin has signed a new six-year contract!Delighted to have you signed up, @asaintmaximin!