Сен-Максимен заключил с «Ньюкаслом» новый шестилетний контракт

«Ньюкасл» объявил о продлении соглашения с нападающим Алленом Сен-Максименом.
Новый контракт между сторонами рассчитан до июня 2026 года.
- 23-летний футболист перешел в английский клуб из «Ниццы» за 18 миллионов евро.
- В составе «Ньюкасла» француз забил пять голов и сделал восемь ассистов в 34 матчах.
- Рыночная стоимость Сен-Максимена – 32 миллиона евро.
#NUFC are thrilled to announce that Allan Saint Maximin has signed a new six-year contract!Delighted to have you signed up, @asaintmaximin!— Newcastle United FC (@NUFC) October 14, 2020