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    Сен-Максимен заключил с «Ньюкаслом» новый шестилетний контракт

    «Ньюкасл» объявил о продлении соглашения с нападающим Алленом Сен-Максименом.

    Новый контракт между сторонами рассчитан до июня 2026 года.

    • 23-летний футболист перешел в английский клуб из «Ниццы» за 18 миллионов евро.
    • В составе «Ньюкасла» француз забил пять голов и сделал восемь ассистов в 34 матчах.
    • Рыночная стоимость Сен-Максимена – 32 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ньюкасла»

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