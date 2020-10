«Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении вингера «Аталанты» Амада Траоре.

Сумма трансфера и условия контракта не разглашаются.

18-летний ивуариец присоединится к новой команде в январе.

We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. #MUFC