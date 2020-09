«Бавария» отреагировала на уход полузащитника Тиаго Алькантары в «Ливерпуль». За него заплатили 30 миллионов евро.

«Береги его, «Ливерпуль», – написала пресс-служба немцев.

Take good care of him, @LFC @Thiago6 pic.twitter.com/KhvEItw0KV