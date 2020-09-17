Журналист Скира: Джеко перейдет в «Ювентус», в «Роме» его заменит Милик

В ближайшее время итальянские топ-клубы оформят два трансфера с участием форвардов.

Из «Ромы» в «Ювентус» перейдет босниец Эдин Джеко.

Римский клуб, в свою очередь, подпишет поляка Аркадиуша Милика из «Наполи».