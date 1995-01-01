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    Журналист Скира: Джеко перейдет в «Ювентус», в «Роме» его заменит Милик

    В ближайшее время итальянские топ-клубы оформят два трансфера с участием форвардов.

    Из «Ромы» в «Ювентус» перейдет босниец Эдин Джеко.

    Римский клуб, в свою очередь, подпишет поляка Аркадиуша Милика из «Наполи».

    • По информации Calciomercato, «Ювентус» заплатит за Джеко 10 миллионов евро + бонусы.
    • Журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что трансфер Милика обойдется «Роме» в 25 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (101,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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