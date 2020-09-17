Журналист Скира: Джеко перейдет в «Ювентус», в «Роме» его заменит Милик

В ближайшее время итальянские топ-клубы оформят два трансфера с участием форвардов.
Из «Ромы» в «Ювентус» перейдет босниец Эдин Джеко.
Римский клуб, в свою очередь, подпишет поляка Аркадиуша Милика из «Наполи».
- По информации Calciomercato, «Ювентус» заплатит за Джеко 10 миллионов евро + бонусы.
- Журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что трансфер Милика обойдется «Роме» в 25 миллионов.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (101,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.