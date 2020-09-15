В Бундеслиге до конца октября разрешили заполнять стадионы на 20%

Следующий сезон Бундеслиги начнется со зрителями на стадионах.

Клубам лиги разрешили заполнять арены не более чем на 20% до конца октября. Затем будет проведена оценка ситуации, после чего решат, можно ли увеличивать количество болельщиков на трибунах.

При этом должны соблюдаться все требования безопасности. Фанатов гостевых команд на стадионы пускать не будут, за исключением тех, у кого есть абонементы. Если же в том или ином регионе коронавирусом в течение семи дней заразятся более 35 человек на 100 тысяч жителей, то в этом регионе вход на стадион для зрителей вновь будет закрыт.