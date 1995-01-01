Президент «Манчестер Сити»: «Прошедший сезон нас разочаровал»

Президент точно понимает, что означает слово "удовлетворительно"?
Сити занял второе место в АПЛ с 81 очком и 102 забитыми мячами.
Сити выиграл Кубок Лиги.
Сити дошёл до 1/4 ЛЧ.
Вполне себе "удовлетворительно".
Не взял АПЛ? Не выиграл ЛЧ? Простите, но брать АПЛ каждый год - нереально. ЛЧ?
А его что выиграл ПСЖ, или Лейпциг?)
Ясное дело, что Пеп был приглашён ради победы в ЛЧ - и это проблема по совокупности. Но не всё так просто.
Шейхи знают тренера лучше Гвардиолы? При нём Сити стал супер-силой в АПЛ и ЛЧ, которую уважают. Не просто мешком. Со своим якрим атакующим стилем игры.
Ювентус, например, с 1996 не брал ЛЧ. Сколько легенд играло и играет - а всё мимо. Даже Роналду не улучшил ситуацию. И тренеров сколько разных было.
Президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак оценил прошедший сезон.
«Перед нами стояло много вызовов, были и взлеты, и падения – сезон получился уникальным. Мы столкнулись с травмами ведущих игроков, потом столкнулись с еврокубковым баном и разбирательствами с УЕФА.
У нас были изменения в руководстве, а потом наступил коронавирус – пришлось взять паузу, затем мы вернулись и возобновили сезон.
Оглядываясь назад, можно ли считать результаты удовлетворительными? Ответ, конечно же, отрицательный, поскольку мы всегда стремимся завершить сезон как можно успешнее, и это касается всех турниров. Второе место – это не то, чего мы хотели, но благодаря этому мы станем голоднее.
В Лиге чемпионов у нас также стоит задача побеждать, поэтому в целом, думаю, прошедший сезон нас разочаровал. Впрочем, из него можно извлечь много позитива на будущее», – сказал аль Мубарак.
- «Сити» вылетел из ЛЧ в 1/4 финала.
- В чемпионате клуб занял второе место.