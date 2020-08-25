Президент «Манчестер Сити»: «Прошедший сезон нас разочаровал»

Президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак оценил прошедший сезон.

«Перед нами стояло много вызовов, были и взлеты, и падения – сезон получился уникальным. Мы столкнулись с травмами ведущих игроков, потом столкнулись с еврокубковым баном и разбирательствами с УЕФА.

У нас были изменения в руководстве, а потом наступил коронавирус – пришлось взять паузу, затем мы вернулись и возобновили сезон.

Оглядываясь назад, можно ли считать результаты удовлетворительными? Ответ, конечно же, отрицательный, поскольку мы всегда стремимся завершить сезон как можно успешнее, и это касается всех турниров. Второе место – это не то, чего мы хотели, но благодаря этому мы станем голоднее.

В Лиге чемпионов у нас также стоит задача побеждать, поэтому в целом, думаю, прошедший сезон нас разочаровал. Впрочем, из него можно извлечь много позитива на будущее», – сказал аль Мубарак.