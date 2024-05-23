Мусаев сравнил ЦСКА с «Манчестер Сити»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев оценил весенний отрезок в исполнении команды.

«Как команда мы могли добиться большего, где-то чуть-чуть не хватило. Но мы не отчаиваемся, у нас есть следующий сезон, и мы постараемся выступить лучше.

Не думаю, что ЦСКА играл плохо этой весной. Это футбол. «Манчестер Сити» тоже проиграл «Реалу», но не думаю, что играл хуже.

У нас будут сборы, мы друг к другу притрeмся ещe больше. И я думаю, что у нас всe будет хорошо», – сказал Мусаев.