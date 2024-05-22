В Почеттино заинтересованы два топ-клуба

«Манчестер Юнайтед» рассматривает экс-главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино в качестве потенциальной замены Эрику тен Хагу, который может быть уволен по окончании сезона. По данным The Standard, компанию INEOS, одного из совладельцев «МЮ», уже давно привлекает кандидатура аргентинского специалиста.

Также кандидатуру 52-летнего Почеттино изучает «Бавария» в связи с уходом Томаса Тухеля.