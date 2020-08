Дубравка – лучший вратарь прошлого сезона АПЛ по сейвам. Он не пропустил ни одного матча

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка стал лучшим в прошлом сезоне АПЛ по количеству сейвов. Клуб посвятил вратарю видеонарезку. Она доступна ниже.

Дубравка провел все 38 матчей – не пропустил ни одной минуты. Он стал лучшим футболистом «Ньюкасла» в сезоне.

The most saves in the divisionPlayed every minute in the league#NUFC's Player of the Season @HecoDubravka's 2019/20 campaign pic.twitter.com/3suIOG5L3E