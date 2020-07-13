Goal: Холанда выгнали из ночного клуба из-за ажиотажа вокруг игрока

Стала известна причина, по которой охрана ночного клуба в Норвегии выгнала из заведения форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как сообщает Goal, игрок не был пьян, а охранники увели его из клуба по соображениям безопасности. Дело в том, что вокруг Холанда столпились поклонники, требующие автографы и фотографии с футболистом, что нарушило правила социального дистанцирования в условиях коронавируса. Сам игрок был готов сотрудничать с охраной и проявил полное понимание после разговора на улице.

С 15 июня в Норвегии разрешено собираться в общественных местах в количестве не более 200 человек при условии нахождения друг от друга на расстоянии метра. В стране коронавирус был подтвержден у почти 9 тысяч человек, из которых погибли более 250.