Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Goal: Холанда выгнали из ночного клуба из-за ажиотажа вокруг игрока

    Стала известна причина, по которой охрана ночного клуба в Норвегии выгнала из заведения форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    Как сообщает Goal, игрок не был пьян, а охранники увели его из клуба по соображениям безопасности. Дело в том, что вокруг Холанда столпились поклонники, требующие автографы и фотографии с футболистом, что нарушило правила социального дистанцирования в условиях коронавируса. Сам игрок был готов сотрудничать с охраной и проявил полное понимание после разговора на улице.

    С 15 июня в Норвегии разрешено собираться в общественных местах в количестве не более 200 человек при условии нахождения друг от друга на расстоянии метра. В стране коронавирус был подтвержден у почти 9 тысяч человек, из которых погибли более 250.

    • «Боруссия» заняла в прошедшем сезоне Бундеслиги второе место.
    • Холанд в сезоне-2019/20 забил 44 гола.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1417

      FENIX-SL 12 минут назад

      "из которых погибли более 250"
      вот относительно Норвегии как будто даже завышено число)
      прекрасная страна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1193

      AHTUNGBOL 26 минут назад

      Что то по фото не скажешь, что его просто вывели из-за ажиотажа поклонников..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1587

      AZ 1 час назад

      Норвегия - интеллигентная страна, в отличии от нас. У нас бы кокорин (к примеру) стулом бы по голове дал и нажрался бы как свинья

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77772
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru