Goal: Холанда выгнали из ночного клуба из-за ажиотажа вокруг игрока

"из которых погибли более 250"
вот относительно Норвегии как будто даже завышено число)
прекрасная страна
Стала известна причина, по которой охрана ночного клуба в Норвегии выгнала из заведения форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Как сообщает Goal, игрок не был пьян, а охранники увели его из клуба по соображениям безопасности. Дело в том, что вокруг Холанда столпились поклонники, требующие автографы и фотографии с футболистом, что нарушило правила социального дистанцирования в условиях коронавируса. Сам игрок был готов сотрудничать с охраной и проявил полное понимание после разговора на улице.
С 15 июня в Норвегии разрешено собираться в общественных местах в количестве не более 200 человек при условии нахождения друг от друга на расстоянии метра. В стране коронавирус был подтвержден у почти 9 тысяч человек, из которых погибли более 250.
- «Боруссия» заняла в прошедшем сезоне Бундеслиги второе место.
- Холанд в сезоне-2019/20 забил 44 гола.