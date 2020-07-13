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  • Goal: Холанда выгнали из ночного клуба из-за ажиотажа вокруг игрока

Goal: Холанда выгнали из ночного клуба из-за ажиотажа вокруг игрока

13 июля 2020, 15:26
2

Стала известна причина, по которой охрана ночного клуба в Норвегии выгнала из заведения форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как сообщает Goal, игрок не был пьян, а охранники увели его из клуба по соображениям безопасности. Дело в том, что вокруг Холанда столпились поклонники, требующие автографы и фотографии с футболистом, что нарушило правила социального дистанцирования в условиях коронавируса. Сам игрок был готов сотрудничать с охраной и проявил полное понимание после разговора на улице.

С 15 июня в Норвегии разрешено собираться в общественных местах в количестве не более 200 человек при условии нахождения друг от друга на расстоянии метра. В стране коронавирус был подтвержден у почти 9 тысяч человек, из которых погибли более 250.

  • «Боруссия» заняла в прошедшем сезоне Бундеслиги второе место.
  • Холанд в сезоне-2019/20 забил 44 гола.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
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AZ
1594645137
Норвегия - интеллигентная страна, в отличии от нас. У нас бы кокорин (к примеру) стулом бы по голове дал и нажрался бы как свинья
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AHTUNGBOL
1594650100
Что то по фото не скажешь, что его просто вывели из-за ажиотажа поклонников..
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