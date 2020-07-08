«Зенит» показал футболки с изображением трофея РПЛ

А я предлагаю выпустить футболки с изображением Азмуна и Дзюбы в момент ... ( ну сами понимаете чего - боюсь писать как есть , боюсь меня опять забанят . Уже два раза в этом месяце банят , причем под таким предлогом , что если бы банили других , то у нас тут вообще не было болельщиков Зенита ) Гыгыгы . И подпись - я главный " бомбардир ". Гыгыгы . Спрос то будет в разы выше . Гыгыгы .
«Зенит» продемонстрировал, как выглядит чемпионский принт на футболках команды.
Изображение кубка чемпионов России нанесено на груди межу логотипами клуба и технического спонсора.
В этих футболках «Зенит» сыграет сегодня против «Сочи». В четверг новые комплекты поступят в официальную продажу.
- «Зенит» оформил чемпионство за четыре тура до конца турнира.
- Питерцы стали чемпионами России в шестой раз в своей истории.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 8, 2020