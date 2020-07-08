«Зенит» показал футболки с изображением трофея РПЛ

«Зенит» продемонстрировал, как выглядит чемпионский принт на футболках команды.

Изображение кубка чемпионов России нанесено на груди межу логотипами клуба и технического спонсора.

В этих футболках «Зенит» сыграет сегодня против «Сочи». В четверг новые комплекты поступят в официальную продажу.

«Зенит» оформил чемпионство за четыре тура до конца турнира.

Питерцы стали чемпионами России в шестой раз в своей истории.