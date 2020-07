Опубликованы фото Сане в форме «Баварии». Клуб пока не объявил о трансфере

Появились фотографии с церемонии заключения контракта вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане с «Баварией».

На опубликованных снимках 24-летний футболист подписывает договор, а также позирует с футболкой мюнхенской команды.

Ни «Сити», ни «Бавария» пока официально не подтвердили сделку.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Сане заключил с чемпионом Германии пятилетнее соглашение.

First photos of Leroy Sané signing his Bayern contract and in a Bayern shirt pic.twitter.com/JZmLr2OQu6