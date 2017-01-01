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    Кубок Греции. АЕК Карреры вышел в финал, несмотря на три удаления; экс-игрок «Рубина» Ливайя оформил дубль

    В ответном матче 1/2 финала Кубка Греции АЕК сыграл вничью с «Арисом» и прошел в следующий раунд. Оба гола у команды Массимо Карреры забил бывший форвард «Рубина» Марко Ливайя.

    Под руководством экс-тренера «Спартака» АЕК провел 22 матча, проиграл только один.

    Кубок Греции. 1/2 финала. Ответный матч

    Арис – АЕК – 2:2 (0:0, 2:1)

    Голы: 1:0 – Манчини, 57; 2:0 – Дигиньи, 90+3; 2:1 – Ливайя, 90+6; 2:2 – Ливайя, 102.

    Удаления: нет – Манталос, 120+1 (вторая ж.к.); Симоэш, 120+3 (вторая ж.к.); Оливейра, 120+4 (вторая ж.к.).

    Источник: Бомбардир.ру

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