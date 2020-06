Агуэро успешно перенес операцию на мениске

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро был успешно прооперирован в Барселоне.

«Все прошло хорошо. Скоро я начну восстановление», – сообщил футболист.

Агуэро повредил мениск во время домашней игры с «Бернли» – на 45-й минуте матча защитник гостей Бен Ми попал шипами по стопе аргентинца.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support pic.twitter.com/Frm07cN3WF