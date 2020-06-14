Бундеслига. «Шальке» упустил победу над «Байером» и продлил безвыигрышную серию до 13 матчей

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Шальке» и «Байер» сыграли вничью со счетом 1:1.

На 51-й минуте Даниэль Калиджури вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. Гости отыгрались на 81-й минуте, когда Хуан Гонсалес Миранда забил гол в свои ворота.

«Шальке» с 39 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице.

«Байер», набрав 57 очков, поднялся на четвертое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 31-й тур

Шальке – Байер – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Калиджури, 51 (пенальти); 1:1 – Миранда, 81 (в свои ворота).

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