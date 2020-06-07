Инфантино: «Предложения о потолке зарплат и трансферных сумм интересные»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал предложения о финансовых реформах в футболе. Функционер считает их интересными.
«Я слышал интересные предложения по широкому спектру вопросов. Начиная от потолка зарплат, трансферных сумм и заканчивая требованием к властям вносить средства в резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций.
ФИФА уже ведет работу по этим направлениям, но мы сталкиваемся с сопротивлением лиц, противодействующих развитию футбольного управления. Озвученные идеи будем обсуждать. Будут жаркие споры, это естественно», – сказал Инфантино The Guardian.
- Ранее в ФИФА допускали переход всех чемпионатов на систему «весна-осень».
- Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.
- До этого он работал в УЕФА.
Источник: The Guardian