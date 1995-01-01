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    Инфантино: «Предложения о потолке зарплат и трансферных сумм интересные»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал предложения о финансовых реформах в футболе. Функционер считает их интересными.

    «Я слышал интересные предложения по широкому спектру вопросов. Начиная от потолка зарплат, трансферных сумм и заканчивая требованием к властям вносить средства в резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций.

    ФИФА уже ведет работу по этим направлениям, но мы сталкиваемся с сопротивлением лиц, противодействующих развитию футбольного управления. Озвученные идеи будем обсуждать. Будут жаркие споры, это естественно», – сказал Инфантино The Guardian.

    • Ранее в ФИФА допускали переход всех чемпионатов на систему «весна-осень».
    • Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.
    • До этого он работал в УЕФА.

    Источник: The Guardian

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