Инфантино: «Предложения о потолке зарплат и трансферных сумм интересные»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал предложения о финансовых реформах в футболе. Функционер считает их интересными.

«Я слышал интересные предложения по широкому спектру вопросов. Начиная от потолка зарплат, трансферных сумм и заканчивая требованием к властям вносить средства в резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций.

ФИФА уже ведет работу по этим направлениям, но мы сталкиваемся с сопротивлением лиц, противодействующих развитию футбольного управления. Озвученные идеи будем обсуждать. Будут жаркие споры, это естественно», – сказал Инфантино The Guardian.