Игроки «Боруссии» М отпраздновали победу с картонными фото фанатов

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Унион» в матче 29-го тура чемпионата Германии.

После игры футболисты «Боруссии» отпраздновали победу с картонными фотографиями болельщиков.

Встреча прошла при пустых из-за пандемии коронавируса.

Бундеслига. «Боруссия» М разгромила «Унион» и поднялась на третье место, Тюрам оформил дубль

Gladbach thanked the cardboard cutouts of fans after their win today pic.twitter.com/c4celG665c