Федун: «Выпишут не скоро, придется терпеть»

Федуну корона зацепила хронические заболевания. Там букет от язвы до ишимической болезни снрдца, до хрена всего. Миллиардеров здоровых не бывает
Владелец «Спартака» Леонид Федун, находящийся на госпитализации с коронавирусом, рассказал как проходит его лечение.
«К сожалению, еще не скоро (выпишут), так что придется терпеть. Пока (чувствую себя) не очень, но буду стараться. Футболисты «Спартака» присылали ролик с поддержкой, спасибо им. Такая поддержка и доброе слово приятны. Спасибо большое всем за поддержку», – сообщил Федун.
- Функционер был госпитализирован 7 мая.
- Сообщалось, что болезнь протекает не в тяжeлой форме, а жизни Федуна ничего не угрожает.