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    Федун: «Выпишут не скоро, придется терпеть»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун, находящийся на госпитализации с коронавирусом, рассказал как проходит его лечение.

    «К сожалению, еще не скоро (выпишут), так что придется терпеть. Пока (чувствую себя) не очень, но буду стараться. Футболисты «Спартака» присылали ролик с поддержкой, спасибо им. Такая поддержка и доброе слово приятны. Спасибо большое всем за поддержку», – сообщил Федун.

    • Функционер был госпитализирован 7 мая.
    • Сообщалось, что болезнь протекает не в тяжeлой форме, а жизни Федуна ничего не угрожает.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1349

      Genz 1 час назад

      Федуну корона зацепила хронические заболевания. Там букет от язвы до ишимической болезни снрдца, до хрена всего. Миллиардеров здоровых не бывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3053

      Борат 1 час назад

      федуна бы изолировать в магадане лет на 10 !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +1438

      "supermax" > Борат 1 час назад

      себя изолируй, собака дикая

      0
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      Рейтинг: +50

      Dmitriy 71 > Борат 1 час назад

      Урод таких ублюдков как ты надо истреблять. Мразь тупая.

      1
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      Рейтинг: +14497

      bset 1 час назад

      Кто-то уже 1,5 месяца терпит, сидя дома.

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