Федун: «Выпишут не скоро, придется терпеть»

Владелец «Спартака» Леонид Федун, находящийся на госпитализации с коронавирусом, рассказал как проходит его лечение.

«К сожалению, еще не скоро (выпишут), так что придется терпеть. Пока (чувствую себя) не очень, но буду стараться. Футболисты «Спартака» присылали ролик с поддержкой, спасибо им. Такая поддержка и доброе слово приятны. Спасибо большое всем за поддержку», – сообщил Федун.