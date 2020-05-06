Егоров: «Возобновление сезона РПЛ потребует от клубов дополнительно около 300 миллионов рублей»

По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, на возобновление сезона РПЛ клубам придется потратить дополнительные средства. Речь идет о сотнях миллионов.

«Есть и позиция части клубов. Необходимы серьезные средства для возобновления – продление контрактов, истекающих 31 мая, еще на два месяца, влечет за собой расходы. Мне в одном из клубов вчера назвали цифру – дополнительные 300 миллионов рублей на доигровку: логистика, фонд оплаты труда», – написал инсайдер в телеграме.