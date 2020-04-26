Daily Mail: Бундеслига документально запретит игрокам заниматься сексом, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса

Бундеслига планирует закрепить ряд ограничений для футболистов на время пандемии коронавируса. Чемпионат Германии планируют возобновить в мае.

Игрокам, пишет Daily Mail, документально запретят заниматься сексом и целоваться, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса. Перед прибытием на матчи у футболистов будут мерить температуру.

Будет рекомендовано свести к минимуму количество интервью, не будет рукопожатий, предматчевых фотографий. На стадионах будут присутствовать не более 300 человек.