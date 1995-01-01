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    Daily Mail: Бундеслига документально запретит игрокам заниматься сексом, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса

    Бундеслига планирует закрепить ряд ограничений для футболистов на время пандемии коронавируса. Чемпионат Германии планируют возобновить в мае.

    Игрокам, пишет Daily Mail, документально запретят заниматься сексом и целоваться, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса. Перед прибытием на матчи у футболистов будут мерить температуру.

    Будет рекомендовано свести к минимуму количество интервью, не будет рукопожатий, предматчевых фотографий. На стадионах будут присутствовать не более 300 человек.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 202000 человек.
    • Евросезон приостановили в марте.
    • В Бундеслиге лидирует «Бавария».

    Источник: Daily Mail

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