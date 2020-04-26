Daily Mail: Бундеслига документально запретит игрокам заниматься сексом, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса

Бундеслига планирует закрепить ряд ограничений для футболистов на время пандемии коронавируса. Чемпионат Германии планируют возобновить в мае.
Игрокам, пишет Daily Mail, документально запретят заниматься сексом и целоваться, если у одного из партнеров есть симптомы коронавируса. Перед прибытием на матчи у футболистов будут мерить температуру.
Будет рекомендовано свести к минимуму количество интервью, не будет рукопожатий, предматчевых фотографий. На стадионах будут присутствовать не более 300 человек.
- По всему миру от коронавируса умерло более 202000 человек.
- Евросезон приостановили в марте.
- В Бундеслиге лидирует «Бавария».
Источник: Daily Mail