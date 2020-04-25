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    Витсель приступил к тренировкам на поле. Бундеслигу планируют возобновить в мае

    Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель приступил к тренировкам на поле в условиях пандемии коронавируса. Бундеслигу планируют возобновить в мае.

    «Возвращение на тренировочное поле и выход на солнце», – подписал фотографию в социальной сети экс-зенитовец.

    • Витсель пожертвовал 100 тысяч евро системе здравоохранения родного Льежа.
    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 197000 человек.

    Источник: твиттер Акселя Витселя

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