Витсель приступил к тренировкам на поле. Бундеслигу планируют возобновить в мае

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель приступил к тренировкам на поле в условиях пандемии коронавируса. Бундеслигу планируют возобновить в мае.
«Возвращение на тренировочное поле и выход на солнце», – подписал фотографию в социальной сети экс-зенитовец.
- Витсель пожертвовал 100 тысяч евро системе здравоохранения родного Льежа.
- Евросезон приостановили в марте из-за пандемии.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 197000 человек.
Back on the training pitch and out in the sun #AW28 pic.twitter.com/wqaC51X5aR— Axel Witsel (@axelwitsel28) April 25, 2020