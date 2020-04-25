Витсель приступил к тренировкам на поле. Бундеслигу планируют возобновить в мае

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель приступил к тренировкам на поле в условиях пандемии коронавируса. Бундеслигу планируют возобновить в мае.
«Возвращение на тренировочное поле и выход на солнце», – подписал фотографию в социальной сети экс-зенитовец.
- Витсель пожертвовал 100 тысяч евро системе здравоохранения родного Льежа.
- Евросезон приостановили в марте из-за пандемии.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 197000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Акселя Витселя