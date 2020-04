Витсель приступил к тренировкам на поле. Бундеслигу планируют возобновить в мае

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель приступил к тренировкам на поле в условиях пандемии коронавируса. Бундеслигу планируют возобновить в мае.

«Возвращение на тренировочное поле и выход на солнце», – подписал фотографию в социальной сети экс-зенитовец.

Back on the training pitch and out in the sun #AW28 pic.twitter.com/wqaC51X5aR