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  • Sport.es: «Реал» готов летом продать 11 игроков. Марсело и Модрич – в списке

Sport.es: «Реал» готов летом продать 11 игроков. Марсело и Модрич – в списке

23 апреля 2020, 08:47
9

«Реал» может продать 11 футболистов во время летнего трансферного окна.

По информации Sport.es, мадридский клуб могут покинуть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Мариано, Браим Диас, Альваро Одриосола, Лука Йович, Эдер Милитао, Альфонсе Ареоля, Лука Модрич, Марсело и Лукас Васкес.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес хотят освободить место в заявке для новичков и игроков, которые вернутся из аренд.

  • «Реал» занимает второе место в Примере по итогам 27 туров.
  • В 1/8 финала ЛЧ мадридцы противостоят «Манчестер Сити».

Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал
Комментарии (9)
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Proker
1587627454
Ого,как говорится,бери не хочу
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Dgad
1587629313
Все это только слухи, Милитао Йовичу еще сезон дадут полюбому проявить себя. Рамос и Бензема не молодеют. Бейла и Хамеса точно продадут, да и Модрич думаю пойдет доигрывать в команду пониже уровнем. Мариано вообще не понятно зачем покупали, надо продавать это точно, Браим молод еще может заиграть это точно, можно отдать в аренду, Одриосолу можно продать и вернуть Хакими, Ареоля как сменщик пойдет еще, но если не захочет остаться то надо продавать и оставить как подменного Лунина, парень очень перспективен. Марсело сезон два еще поиграет, его точно не продадут, Васкес конечно не уровень королей, да и бразильцы молодые играть хотят. Надо им так же дать игровое время
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серега кашин
1587630213
ну 11 им точно не продать , да и не купить столько, а вот лишние игроки и впрямь в реале есть
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serg-kuzma
1587644364
Гольфиста давно пора выкинуть. Хамеса жалко конечно, но Зидан его давно невзлюбил, пусть лучше в другой команде поиграет, уже года давить начинают. Мариано тоже зря забирали с Лиона еще бы поиграл там сезона два и тогда уже можно было возвращать. Ареоля хороший кипер, не для банки, пусть лучше Лунин будет вторым номером, ему в самый раз сейчас эта роль. Васкес хороший игрок, но тоже давно надо отдать, Винни и Родри не дадут ему уже столько играть как раньше. Браим хорош, надо ему дать время, он как Эдегор, надо ему норм команду найти для практики. Модричу уже надо в МЛС, а вот Марсело я бы ни за что не отдавал. Он легенда, и даже Модричу до него далеко. Милитао тоже придержать стоит, для конкуренции. Одриосолу не в коем случае нельзя отдавать, очень он перспективен, Карвахаль не вечный. Йовичу тоже надо дать шанс, уже больно он хорошо на поле смотрится, хоть и голов мало забил, ему бы такое доверие как Бенземе (по мне так его давно надо гнать с команды) либо садить на банку чтобы начал рвать и метать, болею за Реал с детства, и он мне никогда не нравился, никогда не понимал зачем купили его. В некоторых моментах Зизу очень тяжело понять, как например в плане с Хамесом, он чутьли жопу ни лизал Зизу, и всеравно не в попадает в его планы, хотя как ни выходит на поле всегда установку на Ура выполняет, а какие у него пасы и удары филигранные. По мне он самый недооцененный игрок в Реале - не побоюсь сравнить его с Гути ...
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житель СПб
1587647401
Гарет Бэйл, Лука Модрич, Марсело... А кто останется? Тренеры?
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SorenSirk
1587649395
Ждем Гольфиста на берегах Невы?)
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Fin035
1587658988
В Реале и Барселоне однозначно нужна свежая кровь!
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knikos
1587757252
Модрича к быкам . Такого игрока как раз не хватает .
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