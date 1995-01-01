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    Sport.es: «Реал» готов летом продать 11 игроков. Марсело и Модрич – в списке

    «Реал» может продать 11 футболистов во время летнего трансферного окна.

    По информации Sport.es, мадридский клуб могут покинуть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Мариано, Браим Диас, Альваро Одриосола, Лука Йович, Эдер Милитао, Альфонсе Ареоля, Лука Модрич, Марсело и Лукас Васкес.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес хотят освободить место в заявке для новичков и игроков, которые вернутся из аренд.

    • «Реал» занимает второе место в Примере по итогам 27 туров.
    • В 1/8 финала ЛЧ мадридцы противостоят «Манчестер Сити».

    Источник: Sport.es

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