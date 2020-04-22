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  • Соловьев – Уткину: «Помнишь, как ты ходил и вымогал у руководителей клубов деньги?»

Соловьев – Уткину: «Помнишь, как ты ходил и вымогал у руководителей клубов деньги?»

22 апреля 2020, 08:29
24

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев ответил комментатору и блогеру Василию Уткину.

«Почему я говорю, что Вася – ничтожество? Он же мне так и не позвонил. Ты же бздишь позвонить мне в эфир, у тебя же есть мой мобильный телефон. Ты же только языком своим грязным... Вась, а ты помнишь, как ты ходил и вымогал у руководителей клубов деньги, чтобы хорошо о них говорить? Вася, а люди помнят. Мне звонили и рассказывали. Вася, ты грязное, мерзкое создание. Вася, мне наплевать на твою ориентацию, живи с кем хочешь. Но ты же всегда вымогал деньги. Ты же джинсой занимался, Вася. Ты же продажный, ничтожный штымп», – заявил телеведущий.

  • Конфликт Уткина и Соловьева начался после того, как Василий раскритиковал меры власти по борьбе с последствиями карантина.

Источник: Ютуб-канал «Соловьев Live»
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (24)
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Rabinovi_ch
1587536989
Когда торгующий своей жопой обвиняет другого в продажности... Цирк.
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Давид59
1587538285
Забавный диалог конечно. Но тут надо не забывать, что первым напал Соловьёв, когда Вася выступил в своём ютуб-канале с критикой власти, не желающей в трудную минуту поддержать финансово своё население
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Chicha
1587540998
Оба презервативы использованные.
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Viper for CSKA
1587541101
Правильно! Соловьев ни у кого ничего не вымогает. Ему и так платят, за то что он своим лживым, шовинистическим языком вышестоящих с головы до ног облизывает. А Василию вертеться приходится. Я уж не говорю о том, что у Соловьева лексикон, как у торговки на рынке. Василий хоть оскорбляет с выдумкой. Он может быть каким угодно человеком, но в отличие от некоторых, хотя бы не защищает любую пакость своих руководителей с пеной у рта.
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SEREGA 64
1587542405
УЖЕ ДОСТАЛА ЭТО ПРОДАЖНАЯ ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА
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BRO_football
1587543835
То ли дело Соловьёв. Бесплатно выражает своё собственное мнение в поддержку Путина и всей действующей власти. Ему ли говорить о продажности? Да, возможно Уткин действительно вымогал деньги у клубов, чтобы хорошо о них говорить. Но ведь так и работает журналистика у нас в России. Заинтересованные люди за деньги заказывают у журналистов хвалебный репортаж о человеке, о каком-либо продукте или событии. Ну а у зрителей, посмотревших репортаж, формируется положительное мнение. Вам ли не знать, Владимир Рудольфович?
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САДЫЧОК
1587546965
Самое страшное , то , что один заступился за НАРОД , а второй за власть ..Но , есть те кто НЕ ПОНИМАЕТ НИЧТОЖНОСТИ Соловьёва !
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Igreks
1587547675
салавей урод моральный, раздлбать бы его тыкву об стену
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Рубинище
1587550897
Набираемся попкорна. думаю ответа ждать долго не придётся.
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mikatv
1587561749
Господи, какое же мерзкое дерьмо этот м...звон и холуй с России
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