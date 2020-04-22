Соловьев – Уткину: «Помнишь, как ты ходил и вымогал у руководителей клубов деньги?»

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев ответил комментатору и блогеру Василию Уткину.

«Почему я говорю, что Вася – ничтожество? Он же мне так и не позвонил. Ты же бздишь позвонить мне в эфир, у тебя же есть мой мобильный телефон. Ты же только языком своим грязным... Вась, а ты помнишь, как ты ходил и вымогал у руководителей клубов деньги, чтобы хорошо о них говорить? Вася, а люди помнят. Мне звонили и рассказывали. Вася, ты грязное, мерзкое создание. Вася, мне наплевать на твою ориентацию, живи с кем хочешь. Но ты же всегда вымогал деньги. Ты же джинсой занимался, Вася. Ты же продажный, ничтожный штымп», – заявил телеведущий.