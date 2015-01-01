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    Соловьев – Уткину: «Помнишь, как ты ходил и вымогал у руководителей клубов деньги?»

    Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев ответил комментатору и блогеру Василию Уткину.

    «Почему я говорю, что Вася – ничтожество? Он же мне так и не позвонил. Ты же бздишь позвонить мне в эфир, у тебя же есть мой мобильный телефон. Ты же только языком своим грязным... Вась, а ты помнишь, как ты ходил и вымогал у руководителей клубов деньги, чтобы хорошо о них говорить? Вася, а люди помнят. Мне звонили и рассказывали. Вася, ты грязное, мерзкое создание. Вася, мне наплевать на твою ориентацию, живи с кем хочешь. Но ты же всегда вымогал деньги. Ты же джинсой занимался, Вася. Ты же продажный, ничтожный штымп», – заявил телеведущий.

    • Конфликт Уткина и Соловьева начался после того, как Василий раскритиковал меры власти по борьбе с последствиями карантина.

    Источник: Ютуб-канал «Соловьев Live»

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии8
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      Рейтинг: +81

      Chicha 45 секунд назад

      Оба презервативы использованные.

      0
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      Рейтинг: +2753

      TOMSON 37 минут назад

      Как то Соловьев расстраивает. Ничего внятного и по существу от него так и не услышал, только обзывание на школьном уровне и вот теперь попытка достать «грязное белье» и покопаться в нем на публике.

      1
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      Рейтинг: +531

      New Life 38 минут назад

      3,14здить любой может, а что не сказал, кто звонил и рассказывал, это секретная инфа желтого тв ?

      0
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      Рейтинг: +2639

      Давид59 45 минут назад

      Забавный диалог конечно. Но тут надо не забывать, что первым напал Соловьёв, когда Вася выступил в своём ютуб-канале с критикой власти, не желающей в трудную минуту поддержать финансово своё население

      2
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      Рейтинг: +342

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Когда торгующий своей жопой обвиняет другого в продажности...
      Цирк.

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      Рейтинг: +19970

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Птичий "базар" .

      1
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      Рейтинг: +1799

      neveldomha 1 час назад

      Коронавирус мозга у обоих пациентов.

      2
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      Рейтинг: +10747

      vladimir-7 2 часа назад

      Продолжение словесной борьбы следует, ждём ответа от Василия.

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