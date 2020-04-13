Bild: «Бавария» не отпустит Комана в «Барселону»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман не перейдет в «Барселону», сообщает Bild.
По информации Bild, в мюнхенском клубе рассчитывают на француза и не собираются его продавать.
Ранее Sport.es утверждал, что «Барса» рассматривает подписание Комана в качестве альтернативы Лаутаро Мартинесу («Интер») и Неймару («ПСЖ»).
- В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Баварию» 24 матча, забил пять голов и сделал пять ассистов.
- Его контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость Комана – 40 миллионов евро.
Источник: Bild