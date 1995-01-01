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    Bild: «Бавария» не отпустит Комана в «Барселону»

    Вингер «Баварии» Кингсли Коман не перейдет в «Барселону», сообщает Bild.

    По информации Bild, в мюнхенском клубе рассчитывают на француза и не собираются его продавать.

    Ранее Sport.es утверждал, что «Барса» рассматривает подписание Комана в качестве альтернативы Лаутаро Мартинесу («Интер») и Неймару («ПСЖ»).

    • В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Баварию» 24 матча, забил пять голов и сделал пять ассистов.
    • Его контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость Комана – 40 миллионов евро.

    Источник: Bild

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