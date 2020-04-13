Коман может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман интересен «Барселоне», сообщает Sport.es.
По информации источника, чемпион Испании рассматривает француза в качестве запасного варианта на случай, если клуб не сможет договориться по трансферу Лаутаро Мартинеса («Интер») или Неймара («ПСЖ»). Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.
- 23-летний Коман выступает за «Баварию» с 2015 года.
- В текущем сезоне он провел 24 матча, забил пять голов и отдал пять голевых передач.
- Его контракт с немецким клубом в силе до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.
Источник: Sport.es