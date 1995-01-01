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    Коман может перейти в «Барселону»

    Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман интересен «Барселоне», сообщает Sport.es.

    По информации источника, чемпион Испании рассматривает француза в качестве запасного варианта на случай, если клуб не сможет договориться по трансферу Лаутаро Мартинеса («Интер») или Неймара («ПСЖ»). Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.

    • 23-летний Коман выступает за «Баварию» с 2015 года.
    • В текущем сезоне он провел 24 матча, забил пять голов и отдал пять голевых передач.
    • Его контракт с немецким клубом в силе до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1118

      FENIX-SL 31 минуту назад

      ну вот это было бы усиление
      в скучной баварии он не может до конца раскрыться

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