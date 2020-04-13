Коман может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман интересен «Барселоне», сообщает Sport.es.

По информации источника, чемпион Испании рассматривает француза в качестве запасного варианта на случай, если клуб не сможет договориться по трансферу Лаутаро Мартинеса («Интер») или Неймара («ПСЖ»). Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.