Черышев проводит тренировки с игроками «Валенсии» по видеозвязи

Футболисты «Валенсии» проводят командные тренировки по видеосвязи, находясь в самоизоляции.
Несколько раз в неделю игроки созваниваются, проводят совместные тренировки и общаются. В занятиях участвует и российский полузащитник Денис Черышев.
- Несмотря на массовое заражение коронавирусом в «Валенсии», у Черышева инфекция не была выявлена.
- В марте в «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе 10 игроков первой команды.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Валенсии»