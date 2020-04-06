Черышев проводит тренировки с игроками «Валенсии» по видеозвязи

Футболисты «Валенсии» проводят командные тренировки по видеосвязи, находясь в самоизоляции.
Несколько раз в неделю игроки созваниваются, проводят совместные тренировки и общаются. В занятиях участвует и российский полузащитник Денис Черышев.
- Несмотря на массовое заражение коронавирусом в «Валенсии», у Черышева инфекция не была выявлена.
- В марте в «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе 10 игроков первой команды.
El @valenciacf mantiene la fuerza del grupo a pesar de la distancia https://t.co/4Qi8qgyDqFSesiones colectivas en EQUIPO para mantener el tono físico y anímico de los jugadores#AMUNTDesdeCasa #AMUNTHome pic.twitter.com/hqkee5APZ4— Valencia CF AMUNTDesdeCasa (@valenciacf) 6 апреля 2020 г.