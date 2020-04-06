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    Черышев проводит тренировки с игроками «Валенсии» по видеозвязи

    Футболисты «Валенсии» проводят командные тренировки по видеосвязи, находясь в самоизоляции.

    Несколько раз в неделю игроки созваниваются, проводят совместные тренировки и общаются. В занятиях участвует и российский полузащитник Денис Черышев.

    • Несмотря на массовое заражение коронавирусом в «Валенсии», у Черышева инфекция не была выявлена.
    • В марте в «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе 10 игроков первой команды.

    Источник: твиттер «Валенсии»

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    06.04.2020 16:31
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