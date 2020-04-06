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Черышев проводит тренировки с игроками «Валенсии» по видеозвязи

6 апреля 2020, 16:31

Футболисты «Валенсии» проводят командные тренировки по видеосвязи, находясь в самоизоляции.

Несколько раз в неделю игроки созваниваются, проводят совместные тренировки и общаются. В занятиях участвует и российский полузащитник Денис Черышев.

  • Несмотря на массовое заражение коронавирусом в «Валенсии», у Черышева инфекция не была выявлена.
  • В марте в «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе 10 игроков первой команды.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Валенсии»
Испания. Примера Валенсия Черышев Денис
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