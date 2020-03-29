Капитаны клубов Примеры и Сегунды выступили против снижения зарплат из-за коронавируса

Большинство капитанов команд чемпионата Испании (Примеры и Сегунды) выразили несогласие с возможным понижением зарплат. Они это сделали во время диалога с президентом Ассоциации футболистов Испании Давидом Агансо.

Несмотря на это, клубы пытаются договориться о снижении. Например, «Барселона» намерена урезать выплаты без проведения юридических процедур.