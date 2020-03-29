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    Капитаны клубов Примеры и Сегунды выступили против снижения зарплат из-за коронавируса

    Большинство капитанов команд чемпионата Испании (Примеры и Сегунды) выразили несогласие с возможным понижением зарплат. Они это сделали во время диалога с президентом Ассоциации футболистов Испании Давидом Агансо.

    Несмотря на это, клубы пытаются договориться о снижении. Например, «Барселона» намерена урезать выплаты без проведения юридических процедур.

    • «Реал» не планирует сокращать зарплаты.
    • «Барселона» уже сократила зарплаты персоналу.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 27000 человек.

    Источник: Sport.es

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    29.03.2020 09:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +316

      PFC CSKA MOSCOW 29 марта, 13:15

      Бесплатно играть до конца сезона, а фонд зарплат игрокам раздать врачам и больницам.
      Работяги в россии почему-то без зарплат остались на карантине, и не ноем, а этим мало миллионов
      Стыдно должно быть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +392

      elessar arnor 29 марта, 11:01

      да, идите на х у й (Южный парк)

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