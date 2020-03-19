Каррера – о паузе в чемпионате из-за коронавируса: «Мы уже приноровились проводить тренировки по Skype. У нас свои технологии»

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера ответил на вопросы о пандемии коронавируса, охватившей страны Европы.

«Все хорошо, мы тут закрылись дома, в Греции. Верное ли решение было принято о переносе Евро? Думаю, что да. Игроки не могут тренироваться, а значит, они не могут нормально подготовиться к турниру. Какие будут последствия? Не знаю. Сейчас сложно что-то прогнозировать. Давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события.

Сейчас у нас все остановилось, а я отдыхаю, проводя время дома. Мы вкусно едим. До вчерашнего дня еще можно было свободно ходить на прогулки. Сейчас покажу, почему мы делали это с удовольствием. Виды здесь потрясающие.

Сидим и ждем новостей. До конца месяца мы будем обязаны находиться здесь. Мы уже даже приноровились проводить тренировки по Skype. У нас свои технологии. Дали задание игрокам смотреть неудачные матчи и работать над ошибками. Отдыхаем, но с пользой. Тренировок не будет до 26 марта. Надеемся, что скоро все разрешится.

В Греции немного подтвержденных случаев, не то что в Италии. У игроков ничего не нашли. Когда смогу вернуться в Италию? Не знаю. Границы-то закрыты. Сейчас точно не могу полететь домой. Со мной жена и дочь Мартина, вторая дочь – в Милане, работает из дома, как и все.

Ситуация в Италии тяжелая. Мало мест в больницах – это самая опасная проблема. Самое главное: когда ты выходишь из дома и разносишь вирус, госпитали не успевают принимать пациентов. Для моей нации это сейчас самый острый вопрос. Хотелось бы, чтобы все закончилось как можно раньше. Сначала нужно победить вирус, а потом уже все остальное», – сказал Каррера.