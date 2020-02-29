Агент: «Нет шансов, что Озил покинет «Арсенал» летом»

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, высказался о будущем своего клиента в лондонском клубе.
«В настоящее время мы даже не говорим о будущем, потому что у Озила еще осталось полтора года по контракту. До тех пор он наверняка останется в «Арсенале». Он будет в клубе до конца своего контракта. Нет шансов, что Месут уйдет летом.
Он собирается отработать этот контракт, ему будет 32 года, статус свободного агента. Это не плохая ситуация. И тогда у него, вероятно, будет сто миллионов подписчиков в социальных сетях, к тому времени его маркетинговая значимость станет выше. В 32 года он сможет продолжать играть в футбол на высшем уровне в течение двух или трех лет», – сказал агент.
- Контракт Озила с «Арсеналом» истекает в 2021 году.
- Его зарплата – 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- В текущем сезоне хавбек провел за лондонскую команду 22 матча, забил один гол и сделал два ассиста.
Источник: Mirror