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    Агент: «Нет шансов, что Озил покинет «Арсенал» летом»

    Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, высказался о будущем своего клиента в лондонском клубе.

    «В настоящее время мы даже не говорим о будущем, потому что у Озила еще осталось полтора года по контракту. До тех пор он наверняка останется в «Арсенале». Он будет в клубе до конца своего контракта. Нет шансов, что Месут уйдет летом.

    Он собирается отработать этот контракт, ему будет 32 года, статус свободного агента. Это не плохая ситуация. И тогда у него, вероятно, будет сто миллионов подписчиков в социальных сетях, к тому времени его маркетинговая значимость станет выше. В 32 года он сможет продолжать играть в футбол на высшем уровне в течение двух или трех лет», – сказал агент.

    • Контракт Озила с «Арсеналом» истекает в 2021 году.
    • Его зарплата – 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
    • В текущем сезоне хавбек провел за лондонскую команду 22 матча, забил один гол и сделал два ассиста.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      lisal 32 минуты назад

      Он же не играет на высшем уровне, а после как закончится контракт ему можно идти на пакой!!

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