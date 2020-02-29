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Агент: «Нет шансов, что Озил покинет «Арсенал» летом»

29 февраля 2020, 08:43
2

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, высказался о будущем своего клиента в лондонском клубе.

«В настоящее время мы даже не говорим о будущем, потому что у Озила еще осталось полтора года по контракту. До тех пор он наверняка останется в «Арсенале». Он будет в клубе до конца своего контракта. Нет шансов, что Месут уйдет летом.

Он собирается отработать этот контракт, ему будет 32 года, статус свободного агента. Это не плохая ситуация. И тогда у него, вероятно, будет сто миллионов подписчиков в социальных сетях, к тому времени его маркетинговая значимость станет выше. В 32 года он сможет продолжать играть в футбол на высшем уровне в течение двух или трех лет», – сказал агент.

  • Контракт Озила с «Арсеналом» истекает в 2021 году.
  • Его зарплата – 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
  • В текущем сезоне хавбек провел за лондонскую команду 22 матча, забил один гол и сделал два ассиста.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
Комментарии (2)
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lisal
1582957968
Он же не играет на высшем уровне, а после как закончится контракт ему можно идти на пакой!!
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Hektor 84
1582979036
Все носятся как ***. утые с этими подписчиками и соц сетями. В пору моей молодости футболисты в футбол играли! И как еще играли. Не то что сейчас то жратву фоткают и выкидывают в сети, то красуются на себя как педики! Когда же им играть? Интернет столько времени занимает.
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