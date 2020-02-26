Прядкин: «Есть идея создать гимн РПЛ, чтобы он воспринимался так же, как гимн Лиги чемпионов»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об одном из планов по популяризации российского чемпионата.
«Есть идея создать гимн Российской Премьер-Лиги, чтобы он воспринимался так же, как и гимн Лиги чемпионов. Это довольно кропотливая работа», – сказал Прядкин в эфире «Матч ТВ».
- В среду «Тинькофф-Банк» стал официальным титульным партнером РПЛ.
- Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России
РПЛ представила новый трофей чемпионата России
Источник: «Чемпионат»