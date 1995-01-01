Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Прядкин: «Есть идея создать гимн РПЛ, чтобы он воспринимался так же, как гимн Лиги чемпионов»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об одном из планов по популяризации российского чемпионата.

    «Есть идея создать гимн Российской Премьер-Лиги, чтобы он воспринимался так же, как и гимн Лиги чемпионов. Это довольно кропотливая работа», – сказал Прядкин в эфире «Матч ТВ».

    • В среду «Тинькофф-Банк» стал официальным титульным партнером РПЛ.
    • Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

    Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

    РПЛ представила новый трофей чемпионата России

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +497

      Andrew01 21 минуту назад

      Вот можно использовать:
      "Боже РПЛ храни,
      Спасибо Тинькофф за бабло.
      Призываем смотреть футбол на ПРЕМЬЕР,
      Хоть платное это ...но.

      продажных судей у нас в стране НЕТ
      и VAR мы все же ввели.
      Чемпионом станет лучший из нас,
      Традиции кабинетов сильны"

      ну и так далее.....
      P.S. кстати там еще можно что-нибудь про памятник Владимиру (отчество сами ставьте) написать, типо в каждом городе есть и новых еще поставим, что бы поглубже было, и денег выделили побольше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8402

      parevg > Andrew01 14 минут назад

      Нее, нельзя, это неофициальный гимн Зенита

      Боже, газпром храни!
      Миллеру слава!

      и так далее..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +497

      Andrew01 > parevg 10 минут назад

      не знал хD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8402

      parevg 23 минуты назад

      Чем марш Блантера не устраивает? его с детства все любители футбола знают !!!
      И воспринимается не хуже , а вот гимн ЛЕ, не удобоваримый. и вообще, зачем отказываться от того, что знает и любят не одно поколение футбольных болельщиков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1175

      Niko 35 минут назад

      Восприниматься как гимн лч должен на законодательном уровне? Те кто не трепещет запрет посещать стадионы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3934

      Добрый Бобер 39 минут назад

      АХ-ХА-ХА-ХА!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru