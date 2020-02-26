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  • Прядкин: «Есть идея создать гимн РПЛ, чтобы он воспринимался так же, как гимн Лиги чемпионов»

Прядкин: «Есть идея создать гимн РПЛ, чтобы он воспринимался так же, как гимн Лиги чемпионов»

26 февраля 2020, 19:55
14

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об одном из планов по популяризации российского чемпионата.

«Есть идея создать гимн Российской Премьер-Лиги, чтобы он воспринимался так же, как и гимн Лиги чемпионов. Это довольно кропотливая работа», – сказал Прядкин в эфире «Матч ТВ».

  • В среду «Тинькофф-Банк» стал официальным титульным партнером РПЛ.
  • Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

РПЛ представила новый трофей чемпионата России

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (14)
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Andrew01
1582737479
Вот можно использовать: "Боже РПЛ храни, Спасибо Тинькофф за бабло. Призываем смотреть футбол на ПРЕМЬЕР, Хоть платное это ...но. продажных судей у нас в стране НЕТ и VAR мы все же ввели. Чемпионом станет лучший из нас, Традиции кабинетов сильны" ну и так далее..... P.S. кстати там еще можно что-нибудь про памятник Владимиру (отчество сами ставьте) написать, типо в каждом городе есть и новых еще поставим, что бы поглубже было, и денег выделили побольше.
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Boeung777
1582739528
Может уровень футбола поднять до ЛЧ. А то уже начали изощряться и пыль в глаза пускать Тинькову при распиле бабла ейного.
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mihail200606
1582742330
Так может не в гимне дело, а в уровне футбола.. Оставьте уже этот футбольный марш старый.. Лучше не придумаете
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Иван_Невский
1582742921
освоить на создание гимна 300 миллионов, срочно.
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Владислав Vlad
1582743243
В нашем футболе всё прекрасно, вот только гимна нет.)))
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Сильвербой
1582744122
Пока эти сволочи не будут отвечать за свои поступки, они и дальше будут продолжать делать все, кроме того что действительно нужно делать!
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Cromathaar
1582749129
Ну все, 375 миллионов освоены.
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JTherry
1582749578
история про создание гимна РПЛ, чтобы "воспринимался, как гимн Лиги чемпионов" - это история, как потратить миллиард)) в российском футболе только гимна не хватает, все остальное - как у Тинькова в банке...
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vmonomah17
1582750006
Предлагаю песню шнура: "Москва по ком звонят твои колокола? Москва по чем твои златые купола?" )))
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Кирпичный
1582780985
Ну а что у сексуальных меньшинств есть свой гимн, чем РПЛ хуже.
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