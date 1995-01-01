Прядкин: «Есть идея создать гимн РПЛ, чтобы он воспринимался так же, как гимн Лиги чемпионов»

Вот можно использовать:
"Боже РПЛ храни,
Спасибо Тинькофф за бабло.
Призываем смотреть футбол на ПРЕМЬЕР,
Хоть платное это ...но.
продажных судей у нас в стране НЕТ
и VAR мы все же ввели.
Чемпионом станет лучший из нас,
Традиции кабинетов сильны"
ну и так далее.....
P.S. кстати там еще можно что-нибудь про памятник Владимиру (отчество сами ставьте) написать, типо в каждом городе есть и новых еще поставим, что бы поглубже было, и денег выделили побольше.
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об одном из планов по популяризации российского чемпионата.
«Есть идея создать гимн Российской Премьер-Лиги, чтобы он воспринимался так же, как и гимн Лиги чемпионов. Это довольно кропотливая работа», – сказал Прядкин в эфире «Матч ТВ».
- В среду «Тинькофф-Банк» стал официальным титульным партнером РПЛ.
- Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России
РПЛ представила новый трофей чемпионата России