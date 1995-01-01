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    Кубок Италии. «Ювентус» благодаря голу Роналду вырвал ничью в матче с «Миланом»

    «Милан» в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Ювентуса» не удержал победное преимущество: хозяева пропустили в компенсированное время второго тайма. С пенальти забил Криштиану Роналду.

    У миланцев отличился нападающий Анте Ребич. Пять дней назад он забил в ворота другого лидера Серии А – «Интера».

    Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч

    Милан – Ювентус – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ребич, 61; 1:1 – Роналду, 90+1 (с пенальти).

    «Милан»: Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо (Салемакерс, 80), Бенассер, Кесси, Ребич (Лаксальт, 74), Чалханоглу (Пакета, 86), Ибрагимович.

    «Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Игуаин, 69), Бонуччи. де Лигт, Сандро, Рэмзи (Бентанкур, 63), Пьянич, Матюиди (Рабьо, 73), Куадрадо, Роналду, Дибала.

    Предупреждения: Ибрагимович, 30; Эрнандес, 42; Кесси, 58; Кастильехо, 69; Калабрия, 90 – Рэмзи, 30.

    Удаления: Эрнандес, 71 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Кубка Италии

    Результаты Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1032

      DMитрий 1 час назад

      Судья очень плохо отсудил игру. Не пытался разбираться в эпизодах, а только прибивал всех картами, чтобы паиньками были.

      0
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      Рейтинг: +824

      petr69 1 час назад

      Игра у Юве никакая, но пенальти 100-мяч летел в ворота

      1
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      Рейтинг: +9280

      DeStar 1 час назад

      мда, юве совсем дно. По поводу левой пенки... хз. Наверное не согласен, если только нет какого-то пункта интересного в правилах, по типу игра рукой игрока стоящего спиной) но блин. там был удар по воротам, и именно рука помешала мячу полететь в сторону ворот( там бы наверное прямо в руки донаруме прилетело) но все же это пенка 100% как по мне, хоть я точно не за юве)

      2
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      Рейтинг: -1069

      Вот оно чё Михалыч > DeStar 13 минут назад

      Согласен.Рука помешала мячу полететь в сторону ворот.Верняк пенальти.

      0
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      Рейтинг: +1018

      Hektor 84 1 час назад

      Договорентус не унимается

      2
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      Рейтинг: +247

      romvad 2 часа назад

      Благодаря судейке. Всё как всегда.

      1
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      Рейтинг: +2991

      dinar7777dinar 2 часа назад

      Классика жанра . Милан играет хорошо даже в меньшинстве не даёт создать ху ентусу ничего у своих ворот ну и получает левую пеньку в свои ворота . Бравооо . Блюве в лч вам ловить нечего с такой игрой там такое не прокатит .

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