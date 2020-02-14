Кубок Италии. «Ювентус» благодаря голу Роналду вырвал ничью в матче с «Миланом»

«Милан» в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Ювентуса» не удержал победное преимущество: хозяева пропустили в компенсированное время второго тайма. С пенальти забил Криштиану Роналду.
У миланцев отличился нападающий Анте Ребич. Пять дней назад он забил в ворота другого лидера Серии А – «Интера».
Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч
Милан – Ювентус – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Ребич, 61; 1:1 – Роналду, 90+1 (с пенальти).
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо (Салемакерс, 80), Бенассер, Кесси, Ребич (Лаксальт, 74), Чалханоглу (Пакета, 86), Ибрагимович.
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Игуаин, 69), Бонуччи. де Лигт, Сандро, Рэмзи (Бентанкур, 63), Пьянич, Матюиди (Рабьо, 73), Куадрадо, Роналду, Дибала.
Предупреждения: Ибрагимович, 30; Эрнандес, 42; Кесси, 58; Кастильехо, 69; Калабрия, 90 – Рэмзи, 30.
Удаления: Эрнандес, 71 (вторая ж.к.) – нет.