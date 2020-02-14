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  • Кубок Италии. «Ювентус» благодаря голу Роналду вырвал ничью в матче с «Миланом»

Кубок Италии. «Ювентус» благодаря голу Роналду вырвал ничью в матче с «Миланом»

14 февраля 2020, 00:43
18

«Милан» в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Ювентуса» не удержал победное преимущество: хозяева пропустили в компенсированное время второго тайма. С пенальти забил Криштиану Роналду.

У миланцев отличился нападающий Анте Ребич. Пять дней назад он забил в ворота другого лидера Серии А – «Интера».

Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч

Милан – Ювентус – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ребич, 61; 1:1 – Роналду, 90+1 (с пенальти).

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо (Салемакерс, 80), Бенассер, Кесси, Ребич (Лаксальт, 74), Чалханоглу (Пакета, 86), Ибрагимович.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Игуаин, 69), Бонуччи. де Лигт, Сандро, Рэмзи (Бентанкур, 63), Пьянич, Матюиди (Рабьо, 73), Куадрадо, Роналду, Дибала.

Предупреждения: Ибрагимович, 30; Эрнандес, 42; Кесси, 58; Кастильехо, 69; Калабрия, 90 – Рэмзи, 30.

Удаления: Эрнандес, 71 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Кубка Италии

Результаты Кубка Италии

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Испания. Кубок Милан Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (18)
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dinar7777dinar
1581630294
Классика жанра . Милан играет хорошо даже в меньшинстве не даёт создать ху ентусу ничего у своих ворот ну и получает левую пеньку в свои ворота . Бравооо . Блюве в лч вам ловить нечего с такой игрой там такое не прокатит .
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romvad
1581630505
Благодаря судейке. Всё как всегда.
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Hektor 84
1581630618
Договорентус не унимается
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DeStar
1581630794
мда, юве совсем дно. По поводу левой пенки... хз. Наверное не согласен, если только нет какого-то пункта интересного в правилах, по типу игра рукой игрока стоящего спиной) но блин. там был удар по воротам, и именно рука помешала мячу полететь в сторону ворот( там бы наверное прямо в руки донаруме прилетело) но все же это пенка 100% как по мне, хоть я точно не за юве)
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petr69
1581631478
Игра у Юве никакая, но пенальти 100-мяч летел в ворота
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Ден 781
1581647394
Милан смотрелся мощнее
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Viper for CSKA
1581652345
Насколько же Юве уныл, смотреть противно. На этом фоне Милан и бежит, и что-то интересное выдумывает, и какая никакая осмысленная игра в атаке имеется, а не тупые забросы и навесы. И вот ради этого нужно было выгонять "скучного и оборонительного" Аллегри? По-моему пора кого-то из руководителей отчислять, у них крыша потекла. Паратичи Маротту шикарно заменил. Даже трансферы, а это его главная специализация, за редким исключением - в молоко.
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Proker
1581655744
Читал комменты,что игра Юве однозначно отвратительный и не хотел смотреть и спать лёг
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MaxRnD
1581658239
Юве не сможет, судья поможет
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zigbert
1581702547
Повезло Ювентусу,все шло к победе Милана.
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