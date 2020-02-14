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  • Ребич за пять дней забил первым двум лучшим командам сезона Серии А

Ребич за пять дней забил первым двум лучшим командам сезона Серии А

14 февраля 2020, 00:32

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом». Счет открыл хорватский форвард хозяев Анте Ребич.

Игрок забил во втором матче подряд. В последнем туре Серии А хорват забил «Интеру». Таким образом, за пять дней Ребич отличился во встречах против двух лучших команд сезона чемпионата Италии.

  • 26-летний Ребич стоит на рынке 30 миллионов евро.
  • В сезоне Серии А хорват забил четыре гола.
  • «Милан» в таблице чемпионата Италии идет восьмым.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Кубок Италия. Серия А Милан Ювентус Интер Ребич Анте
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