Ребич за пять дней забил первым двум лучшим командам сезона Серии А

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом». Счет открыл хорватский форвард хозяев Анте Ребич.

Игрок забил во втором матче подряд. В последнем туре Серии А хорват забил «Интеру». Таким образом, за пять дней Ребич отличился во встречах против двух лучших команд сезона чемпионата Италии.