Ребич за пять дней забил первым двум лучшим командам сезона Серии А

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом». Счет открыл хорватский форвард хозяев Анте Ребич.
Игрок забил во втором матче подряд. В последнем туре Серии А хорват забил «Интеру». Таким образом, за пять дней Ребич отличился во встречах против двух лучших команд сезона чемпионата Италии.
- 26-летний Ребич стоит на рынке 30 миллионов евро.
- В сезоне Серии А хорват забил четыре гола.
- «Милан» в таблице чемпионата Италии идет восьмым.
Источник: Бомбардир.ру