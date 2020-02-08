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    В Германии впервые разрешили использовать пиротехнику перед матчами

    В Гамбурге футбольным фанатам официально разрешили использовать перед матчами пиротехнику. Это первый случай в истории Германии, когда клуб не будет нести ответственность за перформансы фанатов.

    Накануне в матче 21-го тура второй Бундеслиги против «Карлсруэ» фанаты «Гамбурга» использовали дымовые шашки. Видео доступно ниже.

    • В России пиротехника на футбольных матчах запрещена.
    • «Гамбург» лидирует во второй Бундеслиге.
    • Арена в Гамбурге принимала матчи чемпионата мира-2006 и финал Лиги Европы.

    Источник: твиттер Михаила Бирюкова

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