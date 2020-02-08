В Германии впервые разрешили использовать пиротехнику перед матчами

это просто праздник
В Гамбурге футбольным фанатам официально разрешили использовать перед матчами пиротехнику. Это первый случай в истории Германии, когда клуб не будет нести ответственность за перформансы фанатов.
Накануне в матче 21-го тура второй Бундеслиги против «Карлсруэ» фанаты «Гамбурга» использовали дымовые шашки. Видео доступно ниже.
- В России пиротехника на футбольных матчах запрещена.
- «Гамбург» лидирует во второй Бундеслиге.
- Арена в Гамбурге принимала матчи чемпионата мира-2006 и финал Лиги Европы.
Вроде бы обычный немецкий перф, но на самом деле нет. Впервые в Германии власти официально разрешили пиротехнику перед матчем. Пока только дымовые шашки в Гамбурге, но легально – больше никаких штрафов за красотуpic.twitter.com/E9fxmo9RU6— Михаил Бирюков (@typical_aries) February 8, 2020