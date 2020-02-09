В Германии впервые разрешили использовать пиротехнику перед матчами

В Гамбурге футбольным фанатам официально разрешили использовать перед матчами пиротехнику. Это первый случай в истории Германии, когда клуб не будет нести ответственность за перформансы фанатов.
Накануне в матче 21-го тура второй Бундеслиги против «Карлсруэ» фанаты «Гамбурга» использовали дымовые шашки. Видео доступно ниже.
- В России пиротехника на футбольных матчах запрещена.
- «Гамбург» лидирует во второй Бундеслиге.
- Арена в Гамбурге принимала матчи чемпионата мира-2006 и финал Лиги Европы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Михаила Бирюкова