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  • В Германии впервые разрешили использовать пиротехнику перед матчами

В Германии впервые разрешили использовать пиротехнику перед матчами

9 февраля 2020, 15:46
3

В Гамбурге футбольным фанатам официально разрешили использовать перед матчами пиротехнику. Это первый случай в истории Германии, когда клуб не будет нести ответственность за перформансы фанатов.

Накануне в матче 21-го тура второй Бундеслиги против «Карлсруэ» фанаты «Гамбурга» использовали дымовые шашки. Видео доступно ниже.

  • В России пиротехника на футбольных матчах запрещена.
  • «Гамбург» лидирует во второй Бундеслиге.
  • Арена в Гамбурге принимала матчи чемпионата мира-2006 и финал Лиги Европы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Михаила Бирюкова
Германия. Бундеслига
Комментарии (3)
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kompozzitor
1581253439
это просто праздник
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Cules2013
1581261491
Круто. Считаю, что нужно повсеместно разрешить пиротехнику и прочие штуки, которые не нарушают технику безопасности, и не вредят здоровью, а также не мешают смотреть футбол. А вот тех, кто кидает предметы на поле, устраивает дебоши и прочее, нужно жёстко отслеживать и запрещать проход на стадион.
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Frankfurt Am Main
1581267459
Прям как на матче Шынник-Камаз
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