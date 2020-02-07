Уткин: «Если бы «Зенит» приехал на фоне волны Кокоринавируса на Кубок «Париматч» Премьер, это придало бы турниру увлекательный нюанс»

Блогер и журналист Василий Уткин высказался об отсутствии «Зенита» на товарищеском турнире Кубок «Париматч» Премьер, который проходит в Катаре.

«Казалось бы, отсутствие еврокубковой весны должно подчеркнуть значение этого турнира. Но в действительности я вижу, что турнир не вызывает особого интереса. Он оказывается тем событием, информация о котором интересна, но ее нужно специально искать. Что еще говорит о значимости – все-таки все в российском футболе происходит под эгидой «Газпрома». Если «Зенит» игнорирует такой турнир, это тоже говорит о месте в системе координат.

У «Зенита», конечно, свои особенности, потому что команда рассчитывала сыграть в еврокубках. Вот если бы сейчас «Зенит» приехал на фоне всей волны этого, я бы сказал, Кокоринавируса, это, конечно, придало бы турниру прекрасный и увлекательный нюанс», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.