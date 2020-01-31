Месси намерен продлевать контракт с «Барселоной» на год после каждого сезона

Форвард «Барселоны» Лионель Месси намерен продлить контракт с каталонцами на один год.

Действующий контракт 32-летнего аргентинца рассчитан до конца сезона-2020/21.

Месси будет продлевать контракт после каждого сезона, если будет чувствовать, что готов к нагрузкам.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу готов предложить Месси бессрочное соглашение.