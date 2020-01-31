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Месси намерен продлевать контракт с «Барселоной» на год после каждого сезона

31 января 2020, 11:52

Форвард «Барселоны» Лионель Месси намерен продлить контракт с каталонцами на один год.

Действующий контракт 32-летнего аргентинца рассчитан до конца сезона-2020/21.

Месси будет продлевать контракт после каждого сезона, если будет чувствовать, что готов к нагрузкам.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу готов предложить Месси бессрочное соглашение.

  • Месси – воспитанник клуба.
  • В этом году исполнится ровно 20 лет, как аргентинец находится в системе каталонского клуба.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
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