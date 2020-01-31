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    Месси намерен продлевать контракт с «Барселоной» на год после каждого сезона

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси намерен продлить контракт с каталонцами на один год.

    Действующий контракт 32-летнего аргентинца рассчитан до конца сезона-2020/21.

    Месси будет продлевать контракт после каждого сезона, если будет чувствовать, что готов к нагрузкам.

    Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу готов предложить Месси бессрочное соглашение.

    • Месси – воспитанник клуба.
    • В этом году исполнится ровно 20 лет, как аргентинец находится в системе каталонского клуба.

    Источник: Mundo Deportivo

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    31.01.2020 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 31 января 2020, 14:41

      и после каждого сезона просить денежку побольше

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      Рейтинг: +101

      Максим2712 > elessar arnor 2 февраля 2020, 12:37

      Балда, это наоборот в интересах клуба. У Венгера в Арсенале вообще было правило с игроками старше 30 больше, чем на год, контракт не заключать. Это явно честнее, чем сейчас Месси запросит новый контракт на 5 лет ( до конца карьеры), и последние три года будет тупо доигрывать, но за те же сумасшедшие бабки.

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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor > Максим2712 2 февраля 2020, 14:17

      заключить контракт на 4 года с одним неизменяемым окладом, или каждый год, а Месси любит грины, с непредсказуемым окладом, в сторону больше, ну да, балда я

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