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Ди Марцио: Бруну Фернандеш пройдет медосмотр в «МЮ»

29 января 2020, 13:52

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш в четверг пройдет медобследование в «Манчестер Юнайтед».

25-летний португалец подпишет контракт с манкунианцами сроком до 2025 года с зарплатой 6 миллионов евро в год плюс бонусы, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира. Сумма трансфера – 60+20 миллионов евро.

  • Record сообщал, что за Фернандеша «МЮ» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 миллионов «Спортинг» может заработать в виде бонусов.
  • Футболиста также пытается купить «Барселона».
  • Фернандеш выступает за лиссабонскую команду с лета 2017 года.
  • За 2,5 сезона хавбек провел 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 ассиста.

Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша за 55 миллионов + 25 бонусами

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Спортинг Фернандеш Бруну
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