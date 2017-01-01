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    Ди Марцио: Бруну Фернандеш пройдет медосмотр в «МЮ»

    Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш в четверг пройдет медобследование в «Манчестер Юнайтед».

    25-летний португалец подпишет контракт с манкунианцами сроком до 2025 года с зарплатой 6 миллионов евро в год плюс бонусы, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира. Сумма трансфера – 60+20 миллионов евро.

    • Record сообщал, что за Фернандеша «МЮ» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 миллионов «Спортинг» может заработать в виде бонусов.
    • Футболиста также пытается купить «Барселона».
    • Фернандеш выступает за лиссабонскую команду с лета 2017 года.
    • За 2,5 сезона хавбек провел 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 ассиста.

    Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша за 55 миллионов + 25 бонусами

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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