Ди Марцио: Бруну Фернандеш пройдет медосмотр в «МЮ»

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш в четверг пройдет медобследование в «Манчестер Юнайтед».

25-летний португалец подпишет контракт с манкунианцами сроком до 2025 года с зарплатой 6 миллионов евро в год плюс бонусы, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира. Сумма трансфера – 60+20 миллионов евро.

Record сообщал, что за Фернандеша «МЮ» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 миллионов «Спортинг» может заработать в виде бонусов.

Футболиста также пытается купить «Барселона».

Фернандеш выступает за лиссабонскую команду с лета 2017 года.

За 2,5 сезона хавбек провел 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 ассиста.

Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша за 55 миллионов + 25 бонусами