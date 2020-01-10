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Журналист Миро: Вальверде покинет «Барселону» в июне

10 января 2020, 20:48
3

Испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро заявил, что летом «Барселона» сменит главного тренера.

«Вальверде завершит свои отношения с «Барселоной» в июне. Такое решение было принято им и клубом», – сообщил журналист.

  • Летом истекает контракт 55-летнего специалиста с клубом.
  • Вальверде возглавляет «Барсу» с 2017 года.
  • Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

Источник: El Golazo de Gol

El golazo de gol - испанская телепрограмма. Гонсало Миро - журналист и телеведущий, с апреля 2018 года работает в передаче La Sexta.

Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (3)
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серега кашин
1578678998
правильно барса даст ему доработаь сезон
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Barçist
1578686482
Игроки постоянно заявляют об его поддержке,вот и шанс на деле доказать это.Выиграйте титулы и он может даже остаться.
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Saracen Jr
1578687506
посмотрим что будет. но кажется что все таки это не к добру и вторая часть сезона будет не менее провальной чем первая
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