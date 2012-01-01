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    Журналист Миро: Вальверде покинет «Барселону» в июне

    Испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро заявил, что летом «Барселона» сменит главного тренера.

    «Вальверде завершит свои отношения с «Барселоной» в июне. Такое решение было принято им и клубом», – сообщил журналист.

    • Летом истекает контракт 55-летнего специалиста с клубом.
    • Вальверде возглавляет «Барсу» с 2017 года.
    • Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

    Источник: El Golazo de Gol

    El golazo de gol - испанская телепрограмма. Гонсало Миро - журналист и телеведущий, с апреля 2018 года работает в передаче La Sexta.

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