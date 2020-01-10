Журналист Миро: Вальверде покинет «Барселону» в июне

Испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро заявил, что летом «Барселона» сменит главного тренера.
«Вальверде завершит свои отношения с «Барселоной» в июне. Такое решение было принято им и клубом», – сообщил журналист.
- Летом истекает контракт 55-летнего специалиста с клубом.
- Вальверде возглавляет «Барсу» с 2017 года.
- Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
Источник: El Golazo de Gol
El golazo de gol - испанская телепрограмма. Гонсало Миро - журналист и телеведущий, с апреля 2018 года работает в передаче La Sexta.