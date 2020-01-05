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  • Экс-игрок «Челси» Невин: «Однажды я чуть насмерть не сбил Абрамовича. Среагировал в последний момент»

Экс-игрок «Челси» Невин: «Однажды я чуть насмерть не сбил Абрамовича. Среагировал в последний момент»

5 января 2020, 23:00

Бывший футболист «Челси» Пэт Невин рассказал, что однажды едва не сбил на автомобиле нынешнего владельца лондонцев Романа Абрамовича. Россиянин катался на велосипеде.

«Три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран. Я обычно объезжаю весь остров. В тот день я едва не сбил мужчину на велосипеде. Мог его убить, но среагировал в последний момент. Это был Абрамович. Думаю, скучал бы по нему, если бы сбил. Абрамович до сих пор не знает, что это был я», – цитирует Невина Mirror.

  • Спортсмен выступал за «Челси» с 1983 по 1988 год.
  • Абрамович владеет клубом с 2003 года.
  • Сейчас команда в АПЛ идет четвертой.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
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