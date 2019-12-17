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  • Месси: «Играя с «Реалом» на «Бернабеу», мы получаем больше свободных зон. На «Камп Ноу» матчи более закрытые и сложные»

Месси: «Играя с «Реалом» на «Бернабеу», мы получаем больше свободных зон. На «Камп Ноу» матчи более закрытые и сложные»

17 декабря 2019, 13:22
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Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что каталонцам проще играть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», чем на «Камп Ноу».

«Играя на «Бернабеу», мы получаем больше свободных зон. «Реал» больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперед. На «Камп Ноу» они играют по-другому – опускаются ниже, играют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих.

На «Бернабеу» мы играем 90 минут на равных. На «Камп Ноу» матчи более закрытые и сложные», – цитирует Месси Marca.

  • «Барселона» примет «Реал» 18 декабря, начало матча – 22:00 мск.
  • Матч пройдет на «Камп Ноу».
  • После 16 туров на счету команд по 35 очков.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель
Комментарии (1)
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Cules2013
1576588772
Да, давно такое замечено, на Бернабеу Барсе играть легче и последние годы почти всегда победа, а вот на Камп Ноу зачастую ничья.
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