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  • Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ. «Байер» сыграет с «Порту», «Шахтер» – с «Бенфикой»

Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ. «Байер» сыграет с «Порту», «Шахтер» – с «Бенфикой»

16 декабря 2019, 15:16
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

«Вулверхэмптон» – «Эспаньол»

«Спортинг» – «Истанбул Башакхешир»

«Хетафе» – «Аякс»

«Байер» – «Порту»

«Копенгаген» – «Селтик»

АПОЭЛ – «Базель»

«ЧФР Клуж» – «Севилья»

«Олимпиакос» – «Арсенал»

«АЗ Алкмаар» – ЛАСК

«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»

«Лудогорец» – «Интер»

«Айнтрахт» – «Зальцбург»

«Шахтер» – «Бенфика»

«Вольфсбург» – «Мальме»

«Рома» – «Гент»

«Рейнджерс» – «Брага»

  • Сеяные команды проведут первые матчи в гостях.
  • Первые матчи пройдут 20 февраля, ответные – 27 февраля.
  • Финальный матч Лиги Европы состоится 27 мая 2020 года в Гданьске.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы
Комментарии (15)
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bset
1576499049
Ты все равно не увидишь тут ни одной российской команды, читатель
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Saracen Jr
1576499073
Тащите, волки. Эспаньол проходимый соперник
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sergge1207
1576499710
Финал:Интер-Аякс!!!!!
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InterMilLano1908
1576500594
Уууу отлично, уверен Интер за ЦСКА отомстит Киркоровым!!!
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portero
1576503017
Шахтеру удачи!
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Бриг
1576510291
Зенит с Шахтером мог бы продержаться 1 тайм.
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zaichkin777@gmail.com
1576511590
Впервые мне похрен на жеребьёвку!!!
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FCTB
1576511768
Удачи Шахтеру!
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Cules2013
1576520885
Не хилые пары, под стать мощной жеребьёвке в ЛЧ
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Сергей Александрович
1577565919
Нашим клубам в таком составе Лиги Европы делать нечего, даже Лудогорец посерьёзнее ЦСКА со Спартаком выглядит
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