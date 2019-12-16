Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ. «Байер» сыграет с «Порту», «Шахтер» – с «Бенфикой»

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
«Вулверхэмптон» – «Эспаньол»
«Спортинг» – «Истанбул Башакхешир»
«Хетафе» – «Аякс»
«Байер» – «Порту»
«Копенгаген» – «Селтик»
АПОЭЛ – «Базель»
«ЧФР Клуж» – «Севилья»
«Олимпиакос» – «Арсенал»
«АЗ Алкмаар» – ЛАСК
«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»
«Лудогорец» – «Интер»
«Айнтрахт» – «Зальцбург»
«Шахтер» – «Бенфика»
«Вольфсбург» – «Мальме»
«Рома» – «Гент»
«Рейнджерс» – «Брага»
- Сеяные команды проведут первые матчи в гостях.
- Первые матчи пройдут 20 февраля, ответные – 27 февраля.
- Финальный матч Лиги Европы состоится 27 мая 2020 года в Гданьске.
Источник: Бомбардир.ру