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    Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ. «Байер» сыграет с «Порту», «Шахтер» – с «Бенфикой»

    В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

    «Вулверхэмптон» – «Эспаньол»

    «Спортинг» – «Истанбул Башакхешир»

    «Хетафе» – «Аякс»

    «Байер» – «Порту»

    «Копенгаген» – «Селтик»

    АПОЭЛ – «Базель»

    «ЧФР Клуж» – «Севилья»

    «Олимпиакос» – «Арсенал»

    «АЗ Алкмаар» – ЛАСК

    «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»

    «Лудогорец» – «Интер»

    «Айнтрахт» – «Зальцбург»

    «Шахтер» – «Бенфика»

    «Вольфсбург» – «Мальме»

    «Рома» – «Гент»

    «Рейнджерс» – «Брага»

    • Сеяные команды проведут первые матчи в гостях.
    • Первые матчи пройдут 20 февраля, ответные – 27 февраля.
    • Финальный матч Лиги Европы состоится 27 мая 2020 года в Гданьске.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3149

      InterMilLano1908 29 минут назад

      Уууу отлично, уверен Интер за ЦСКА отомстит Киркоровым!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1413

      AZ > InterMilLano1908 22 минуты назад

      Интер об этом даже думать не будет)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      sergge1207 44 минуты назад

      Финал:Интер-Аякс!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      SarJr 55 минут назад

      Тащите, волки. Эспаньол проходимый соперник

      0
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      Рейтинг: +13121

      bset 55 минут назад

      Ты все равно не увидишь тут ни одной российской команды, читатель

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