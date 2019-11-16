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  • Президент «Баварии» Хайнер: «Гвардиола – выдающийся специалист, но у него обязательства перед «Манчестер Сити»

Президент «Баварии» Хайнер: «Гвардиола – выдающийся специалист, но у него обязательства перед «Манчестер Сити»

16 ноября 2019, 20:16
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал поиски нового тренера в клуб из Мюнхена и конкретно высказался о тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Мы ищем для «Баварии» лучшего тренера. Лучший для нас тот, кого мы хотим видеть в команде и тот, кто сейчас доступен.

Гвардиола – выдающийся специалист, но у него обязательства перед «Манчестер Сити». Надо дождаться собрания совета директоров, когда мы изучим всех претендентов», – сказал Хайнер.

  • Сейчас клубом руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.
  • 3 ноября Ковач уволен из «Баварии».

Источник: Sport1.de
Германия. Бундеслига Бавария Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
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