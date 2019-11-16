Президент «Баварии» Хайнер: «Гвардиола – выдающийся специалист, но у него обязательства перед «Манчестер Сити»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал поиски нового тренера в клуб из Мюнхена и конкретно высказался о тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Мы ищем для «Баварии» лучшего тренера. Лучший для нас тот, кого мы хотим видеть в команде и тот, кто сейчас доступен.
Гвардиола – выдающийся специалист, но у него обязательства перед «Манчестер Сити». Надо дождаться собрания совета директоров, когда мы изучим всех претендентов», – сказал Хайнер.
- Сейчас клубом руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.
- 3 ноября Ковач уволен из «Баварии».
Источник: Sport1.de