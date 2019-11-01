Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Президент «Баварии» Хайнер: «Гвардиола – выдающийся специалист, но у него обязательства перед «Манчестер Сити»

    Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал поиски нового тренера в клуб из Мюнхена и конкретно высказался о тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

    «Мы ищем для «Баварии» лучшего тренера. Лучший для нас тот, кого мы хотим видеть в команде и тот, кто сейчас доступен.

    Гвардиола – выдающийся специалист, но у него обязательства перед «Манчестер Сити». Надо дождаться собрания совета директоров, когда мы изучим всех претендентов», – сказал Хайнер.

    • Сейчас клубом руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.
    • 3 ноября Ковач уволен из «Баварии».

    Источник: Sport1.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74476
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru