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  • Журналист Орнштейн: Покеттино станет главным кандидатом для «Баварии» в случае ухода из «Тоттенхэма»

Журналист Орнштейн: Покеттино станет главным кандидатом для «Баварии» в случае ухода из «Тоттенхэма»

12 ноября 2019, 18:44
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может перейти в «Баварию», если уволится из лондонского клуба.

Журналист Athletic Дэвид Орнштейн в своей статье процитировал своего источника, который утверждает, что Покеттино – приоритетный кандидат на пост главного тренера «Баварии».

«Предпочтение отдадут Покеттино. Если он закончит сотрудничество со «шпорами», что выглядит вероятным, «Бавария» сделает все, чтобы заполучить его. С другой стороны, это будут делать все, даже «Реал Мадрид», и, возможно, «Манчестер Юнайтед», которые целых полтора года следят за ним», – сказал собеседник журналиста.

  • После 12 туров АПЛ «Тоттенхэм» идет на 14-м месте с 14 очками.
  • Мюнхенцы 3 ноября уволили Нико Ковача, обязанности главного тренера исполняет Ханс-Дитер Флик.

Источник: The Sun
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (1)
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mihail200606
1573584287
Тоже неплохо..
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