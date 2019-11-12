Журналист Орнштейн: Покеттино станет главным кандидатом для «Баварии» в случае ухода из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может перейти в «Баварию», если уволится из лондонского клуба.

Журналист Athletic Дэвид Орнштейн в своей статье процитировал своего источника, который утверждает, что Покеттино – приоритетный кандидат на пост главного тренера «Баварии».

«Предпочтение отдадут Покеттино. Если он закончит сотрудничество со «шпорами», что выглядит вероятным, «Бавария» сделает все, чтобы заполучить его. С другой стороны, это будут делать все, даже «Реал Мадрид», и, возможно, «Манчестер Юнайтед», которые целых полтора года следят за ним», – сказал собеседник журналиста.