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    Журналист Орнштейн: Покеттино станет главным кандидатом для «Баварии» в случае ухода из «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может перейти в «Баварию», если уволится из лондонского клуба.

    Журналист Athletic Дэвид Орнштейн в своей статье процитировал своего источника, который утверждает, что Покеттино – приоритетный кандидат на пост главного тренера «Баварии».

    «Предпочтение отдадут Покеттино. Если он закончит сотрудничество со «шпорами», что выглядит вероятным, «Бавария» сделает все, чтобы заполучить его. С другой стороны, это будут делать все, даже «Реал Мадрид», и, возможно, «Манчестер Юнайтед», которые целых полтора года следят за ним», – сказал собеседник журналиста.

    • После 12 туров АПЛ «Тоттенхэм» идет на 14-м месте с 14 очками.
    • Мюнхенцы 3 ноября уволили Нико Ковача, обязанности главного тренера исполняет Ханс-Дитер Флик.

    Источник: The Sun

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