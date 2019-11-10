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    «Сити» был всегда в зените, а теперь он как «Зенит». Артист Назаров спел песню про победу «Ливерпуля»

    Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после посещения матча «Ливерпуль»«Манчестер Сити» (3:1) сочинил новую песню.

    «В итальянском ресторане
    Загулял весь Ливерпуль.
    Осуждать мы их не станем,
    Потому что молодцы.
    Си, синьора, грацие,
    Всех нас ждет инфляция.

    «Ливерпуль» побил «Ман Сити»
    Сине-бело-голубой.
    «Сити» был всегда в зените,
    А теперь он как «Зенит».
    Йес, йес, йес оф кос,
    Парни жарят толстых коз», – спел Назаров вместе со своей супругой.

    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и закрепился на первом месте

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    Источник: инстаграм Дмитрия Назарова

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    Сегодня, 13:02
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1742

      алдан2014 26 минут назад

      С открывалки изгнали,в Англии нарисовался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +518

      jet andy 55 минут назад

      Ну что взять с пьяного старого идиота? Он не актер, а просто пшик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1699

      Kollljan 57 минут назад

      Идиот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6124

      mihail200606 1 час назад

      Про поросят уже неинтересно словоблудить? ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -52

      Вальдемар IV 1 час назад

      ***артист, как и 77тыс биомусора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1735

      neveldomha 2 часа назад

      Старый извращенец зоофил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Глаз не видно от бухла
      Похмелиться не пора?
      Дмитрий, вам пора поспать,
      А потом на Питер ср.ть..

      Вот проспится Дима ваш
      И пойдёт готовить хаш,
      Глядь в турнирную таблицу
      И за сердце он схватился
      Ведь Спартак там в роли коз
      И ведь вспомнит, что он нёс
      Сразу после матча Сити...
      ПОХМЕЛИТЬСЯ ПРИНЕСИТЕ!!!!...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4309

      3a zenit 2 часа назад

      бухой пердун возомнивший себя великим актёром.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +133

      orzy 2 часа назад

      Песня ни о чём

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3841

      alp 2 часа назад

      какой актер, такие и песни.....

      4
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