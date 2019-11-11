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  • «Сити» был всегда в зените, а теперь он как «Зенит». Артист Назаров спел песню про победу «Ливерпуля»

«Сити» был всегда в зените, а теперь он как «Зенит». Артист Назаров спел песню про победу «Ливерпуля»

11 ноября 2019, 13:02
25

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после посещения матча «Ливерпуль»«Манчестер Сити» (3:1) сочинил новую песню.

«В итальянском ресторане
Загулял весь Ливерпуль.
Осуждать мы их не станем,
Потому что молодцы.
Си, синьора, грацие,
Всех нас ждет инфляция.

«Ливерпуль» побил «Ман Сити»
Сине-бело-голубой.
«Сити» был всегда в зените,
А теперь он как «Зенит».
Йес, йес, йес оф кос,
Парни жарят толстых коз», – спел Назаров вместе со своей супругой.

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и закрепился на первом месте

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Источник: инстаграм Дмитрия Назарова
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Спартак Зенит
Комментарии (25)
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Спарта1984
1573466836
дебил мля
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Hansson
1573468326
«Врача, врача, позовите врача!»
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kliker
1573468759
Очередное осеннее обострение.
Ответить
Валерий1965
1573468905
Вы ещё помните как этот "великий" артист Кареру чморил? Знаток футбола блин....
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alp
1573469408
какой актер, такие и песни.....
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3a zenit
1573469658
бухой пердун возомнивший себя великим актёром.
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AHTUNGBOL
1573469878
Глаз не видно от бухла Похмелиться не пора? Дмитрий, вам пора поспать, А потом на Питер ср.ть.. Вот проспится Дима ваш И пойдёт готовить хаш, Глядь в турнирную таблицу И за сердце он схватился Ведь Спартак там в роли коз И ведь вспомнит, что он нёс Сразу после матча Сити... ПОХМЕЛИТЬСЯ ПРИНЕСИТЕ!!!!...
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mihail200606
1573472088
Про поросят уже неинтересно словоблудить? ))
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Bivaliy67
1573483797
Мозг заплыл, а под глазами У Назарова мешки, Любит петь он в ресторане Так сказать свои стишки, Взял в дуэт свою подругу, Хорошо, что не козу, Это вам не жарить Фугу, (Зритель выдавил слезу...) Нет симпатии к Ман-сити, К Ливерпулю же вполне... Только вот Зенит - в зените, А Спартак.., известно где... Лучше б пел свои частушки Как всегда по кабакам, Постыдился бы наружу Выставлять всё в instagram... Йес, йес, йес, йес, не шеф-повар, а балбес!
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mirspirs
1573494036
Господи, пожалуйста, перестаньте выкладывать это ничтожество. Он у вас и поэт, и певец, и эксперт. Я думаю любому адекватно у болельщику Спартака так же омерзительно слышать об упоминании фамилии этого чмошника. У нормального человека перманентный фейспалм с таких высеров. Поэт помойный. Мне до фени что касаемо как мансити, так и зенита, но вот тиражировать такого ублюдка тупорылого, это днище.
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