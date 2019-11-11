«Сити» был всегда в зените, а теперь он как «Зенит». Артист Назаров спел песню про победу «Ливерпуля»

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после посещения матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) сочинил новую песню.

«В итальянском ресторане

Загулял весь Ливерпуль.

Осуждать мы их не станем,

Потому что молодцы.

Си, синьора, грацие,

Всех нас ждет инфляция.

«Ливерпуль» побил «Ман Сити»

Сине-бело-голубой.

«Сити» был всегда в зените,

А теперь он как «Зенит».

Йес, йес, йес оф кос,

Парни жарят толстых коз», – спел Назаров вместе со своей супругой.

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и закрепился на первом месте