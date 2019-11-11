«Сити» был всегда в зените, а теперь он как «Зенит». Артист Назаров спел песню про победу «Ливерпуля»

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после посещения матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) сочинил новую песню.
«В итальянском ресторане
Загулял весь Ливерпуль.
Осуждать мы их не станем,
Потому что молодцы.
Си, синьора, грацие,
Всех нас ждет инфляция.
«Ливерпуль» побил «Ман Сити»
Сине-бело-голубой.
«Сити» был всегда в зените,
А теперь он как «Зенит».
Йес, йес, йес оф кос,
Парни жарят толстых коз», – спел Назаров вместе со своей супругой.
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и закрепился на первом месте
Источник: инстаграм Дмитрия Назарова