Хенесс – о критике Ковача: «Не стоит сходить с ума и преувеличивать. Обещаю: скоро в Бундеслиге опять будет скучно»

Президент «Баварии» Ули Хенесс призвал не критиковать главного тренера команды Нико Ковача. Баварцы в Бундеслиге идут на втором месте.

«Не стоит сходить с ума, преувеличивать. Руководство к игре команды тоже относится критично. Если говорить про Кубок Германии, то всем известно, что со слабыми соперниками может быть сложно. Обещаю: скоро в Бундеслиге опять будет скучно. Мы не подвергаем Ковача остракизму и уверены в команде», – сказал Хенесс Abendzeitung.