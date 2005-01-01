Хенесс – о критике Ковача: «Не стоит сходить с ума и преувеличивать. Обещаю: скоро в Бундеслиге опять будет скучно»

Ну да, скоро будет гегемония "Фрайбурга".
Президент «Баварии» Ули Хенесс призвал не критиковать главного тренера команды Нико Ковача. Баварцы в Бундеслиге идут на втором месте.
«Не стоит сходить с ума, преувеличивать. Руководство к игре команды тоже относится критично. Если говорить про Кубок Германии, то всем известно, что со слабыми соперниками может быть сложно. Обещаю: скоро в Бундеслиге опять будет скучно. Мы не подвергаем Ковача остракизму и уверены в команде», – сказал Хенесс Abendzeitung.
- Ковач работает в Баварии с прошлого года.
- Команда под руководством хорвата выиграла Бундеслигу.
- В 17:30 по Москве «Бавария» проведет матч с бывшей командой Ковача «Айнтрахтом».