Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хенесс – о критике Ковача: «Не стоит сходить с ума и преувеличивать. Обещаю: скоро в Бундеслиге опять будет скучно»

Хенесс – о критике Ковача: «Не стоит сходить с ума и преувеличивать. Обещаю: скоро в Бундеслиге опять будет скучно»

2 ноября 2019, 14:14
1

Президент «Баварии» Ули Хенесс призвал не критиковать главного тренера команды Нико Ковача. Баварцы в Бундеслиге идут на втором месте.

«Не стоит сходить с ума, преувеличивать. Руководство к игре команды тоже относится критично. Если говорить про Кубок Германии, то всем известно, что со слабыми соперниками может быть сложно. Обещаю: скоро в Бундеслиге опять будет скучно. Мы не подвергаем Ковача остракизму и уверены в команде», – сказал Хенесс Abendzeitung.

  • Ковач работает в Баварии с прошлого года.
  • Команда под руководством хорвата выиграла Бундеслигу.
  • В 17:30 по Москве «Бавария» проведет матч с бывшей командой Ковача «Айнтрахтом».

Источник: Abendzeitung
Германия. Бундеслига Бавария Ковач Нико
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1572693409
Ну да, скоро будет гегемония "Фрайбурга".
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+