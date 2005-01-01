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    Президент «Баварии»: «Футболистам нужно перестать сваливать всю вину на тренера»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс поддержал главного тренера команды Нико Ковача, которого критикуют после неубедительной победы над «Бохумом» в Кубке Германии.

    «В Кубке нужно выйти в следующий раунд, а все остальное не имеет значения. Давайте не делать из мухи слона. Мы достаточно критичны в оценке происходящего. На данный момент «Бавария» должна побеждать, а хороший футбол придет сам собой.

    Критика Нойером характера команды? Думаю, это здорово, когда капитан говорит прямо. Потому что нужно перестать сваливать всю вину на тренера. Игроки проводят плохие матчи, а не тренер», – сказал Хенесс.

    • Ковач возглавляет «Баварию» с 1 июля 2018 года.
    • В текущем розыгрыше Бундеслиги мюнхенцы по итогам девяти туров занимают второе место в турнирной таблице.
    • В Лиге чемпионов в активе команды три победы в трех матчах.

    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 06:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3627

      Viper for CSKA 1 час назад

      Сначала приобретаются далеко не простые с точки зрения характера Коутиньо и Перишич, а потом удивляются, что же нет у команды стержня и должного настроя. При этом Мюллер, который ведёт за собой команду в самые трудные моменты, обладает и характером, и авторитетом, и должным уровнем профессионализма, в отличие от очень многих игроков нынешней Баварии, которые не способны играть через силу в трудных матчах и опускают руки (Боатенг, Тьяго и далее по списку), сидит на скамейке. Так что здесь и тренеру вполне можно претензии предъявить, но главные претензии пора предъявить самому Хенессу.

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      Рейтинг: +2132

      BlackMurder > Viper for CSKA 24 минуты назад

      Зря ты так про перешича, он отличный игрок, коут не понятен пока, я думал матч, ну три матча, потом хоть что-то, а по факту ничего, раньше я спорил с другими, мол дайте время ему на адаптацию игрок то хороший, но нет, не вижу смысла далее его выкупать, немецкая машина должна быть машиной, а не это вот все, ковач виноват по своему, но рыба гниет с головы, не факт что другой тренер будет тащить,Нойер молодец, как и Оливер всегда говорит в лицо и по факту, но можно и договориться

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