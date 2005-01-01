Президент «Баварии»: «Футболистам нужно перестать сваливать всю вину на тренера»

Сначала приобретаются далеко не простые с точки зрения характера Коутиньо и Перишич, а потом удивляются, что же нет у команды стержня и должного настроя. При этом Мюллер, который ведёт за собой команду в самые трудные моменты, обладает и характером, и авторитетом, и должным уровнем профессионализма, в отличие от очень многих игроков нынешней Баварии, которые не способны играть через силу в трудных матчах и опускают руки (Боатенг, Тьяго и далее по списку), сидит на скамейке. Так что здесь и тренеру вполне можно претензии предъявить, но главные претензии пора предъявить самому Хенессу.
Президент «Баварии» Ули Хенесс поддержал главного тренера команды Нико Ковача, которого критикуют после неубедительной победы над «Бохумом» в Кубке Германии.
«В Кубке нужно выйти в следующий раунд, а все остальное не имеет значения. Давайте не делать из мухи слона. Мы достаточно критичны в оценке происходящего. На данный момент «Бавария» должна побеждать, а хороший футбол придет сам собой.
Критика Нойером характера команды? Думаю, это здорово, когда капитан говорит прямо. Потому что нужно перестать сваливать всю вину на тренера. Игроки проводят плохие матчи, а не тренер», – сказал Хенесс.
- Ковач возглавляет «Баварию» с 1 июля 2018 года.
- В текущем розыгрыше Бундеслиги мюнхенцы по итогам девяти туров занимают второе место в турнирной таблице.
- В Лиге чемпионов в активе команды три победы в трех матчах.