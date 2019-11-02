Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Баварии»: «Футболистам нужно перестать сваливать всю вину на тренера»

Президент «Баварии»: «Футболистам нужно перестать сваливать всю вину на тренера»

2 ноября 2019, 06:25
3

Президент «Баварии» Ули Хенесс поддержал главного тренера команды Нико Ковача, которого критикуют после неубедительной победы над «Бохумом» в Кубке Германии.

«В Кубке нужно выйти в следующий раунд, а все остальное не имеет значения. Давайте не делать из мухи слона. Мы достаточно критичны в оценке происходящего. На данный момент «Бавария» должна побеждать, а хороший футбол придет сам собой.

Критика Нойером характера команды? Думаю, это здорово, когда капитан говорит прямо. Потому что нужно перестать сваливать всю вину на тренера. Игроки проводят плохие матчи, а не тренер», – сказал Хенесс.

  • Ковач возглавляет «Баварию» с 1 июля 2018 года.
  • В текущем розыгрыше Бундеслиги мюнхенцы по итогам девяти туров занимают второе место в турнирной таблице.
  • В Лиге чемпионов в активе команды три победы в трех матчах.

Источник: Sport Bild
Германия. Бундеслига Бавария Ковач Нико
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Viper for CSKA
1572674992
Сначала приобретаются далеко не простые с точки зрения характера Коутиньо и Перишич, а потом удивляются, что же нет у команды стержня и должного настроя. При этом Мюллер, который ведёт за собой команду в самые трудные моменты, обладает и характером, и авторитетом, и должным уровнем профессионализма, в отличие от очень многих игроков нынешней Баварии, которые не способны играть через силу в трудных матчах и опускают руки (Боатенг, Тьяго и далее по списку), сидит на скамейке. Так что здесь и тренеру вполне можно претензии предъявить, но главные претензии пора предъявить самому Хенессу.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+