Президент «Баварии»: «Футболистам нужно перестать сваливать всю вину на тренера»

Президент «Баварии» Ули Хенесс поддержал главного тренера команды Нико Ковача, которого критикуют после неубедительной победы над «Бохумом» в Кубке Германии.
«В Кубке нужно выйти в следующий раунд, а все остальное не имеет значения. Давайте не делать из мухи слона. Мы достаточно критичны в оценке происходящего. На данный момент «Бавария» должна побеждать, а хороший футбол придет сам собой.
Критика Нойером характера команды? Думаю, это здорово, когда капитан говорит прямо. Потому что нужно перестать сваливать всю вину на тренера. Игроки проводят плохие матчи, а не тренер», – сказал Хенесс.
- Ковач возглавляет «Баварию» с 1 июля 2018 года.
- В текущем розыгрыше Бундеслиги мюнхенцы по итогам девяти туров занимают второе место в турнирной таблице.
- В Лиге чемпионов в активе команды три победы в трех матчах.
Источник: Sport Bild