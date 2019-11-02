Президент «Баварии»: «Футболистам нужно перестать сваливать всю вину на тренера»

Президент «Баварии» Ули Хенесс поддержал главного тренера команды Нико Ковача, которого критикуют после неубедительной победы над «Бохумом» в Кубке Германии.

«В Кубке нужно выйти в следующий раунд, а все остальное не имеет значения. Давайте не делать из мухи слона. Мы достаточно критичны в оценке происходящего. На данный момент «Бавария» должна побеждать, а хороший футбол придет сам собой.

Критика Нойером характера команды? Думаю, это здорово, когда капитан говорит прямо. Потому что нужно перестать сваливать всю вину на тренера. Игроки проводят плохие матчи, а не тренер», – сказал Хенесс.