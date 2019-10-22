AS: «Барселона» заплатила «Атлетико» еще 15 миллионов за трансфер Гризманна

«Барселона» и «Атлетико» договорились об урегулировании ситуации вокруг летнего трансфера форварда Антуана Гризманна.

Каталонский клуб купил футболиста за 120 миллионов евро, активировав пункт о сумме отступных.

Мадридцы настаивали, что переговоры с французом велись до 1 июля, когда его клаусула составляла 200 миллионов.

По информации AS, стороны пришли к неформальному мирному соглашению – «Барса» заплатила еще 15 миллионов, а «Атлетико» обязался не публиковать компрометирующие каталонцев переписки с агентом игрока.

Кроме того, «Барселона» получила потенциальное право первого выкупа сразу пяти игроков «Атлетико», в том числе Хосе Хименеса и Сауля Ньигеса.