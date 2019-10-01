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    В следующем сезоне третья форма «Барселоны» будет розовой

    Портал Footy Headlines узнал, какой будет третья форма «Барселоны» в сезоне-2020/21.

    По информации источника, в каталонском клубе отдали предпочтение розовому цвету.

    Ожидается, что «Барса» представит этот комплект формы в сентябре 2020 года.

    Источник: Footy Headlines

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