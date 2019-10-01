В следующем сезоне третья форма «Барселоны» будет розовой

Портал Footy Headlines узнал, какой будет третья форма «Барселоны» в сезоне-2020/21.

По информации источника, в каталонском клубе отдали предпочтение розовому цвету.

Ожидается, что «Барса» представит этот комплект формы в сентябре 2020 года.